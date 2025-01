Lydia Valentín: "Todos sabíamos que había una halterofilia corrupta, pero no pensé que llegaría a destaparse"

Archivo - Lydia Valentin attends during the II Conference of Women in Spanish Sports held at the Spanish Olympic Committee COE on March 13, 2024, in Madrid, Spain.

La exhalterófila española Lydia Valentín, triple medallista olímpica en halterofilia y dos veces campeona mundial, asegura que "todos" sabían que su deporte era "corrupta", pero que no pensaba que "llegaría a destaparse tras momentos oscuros", y tiene claro que ella sí puede "dormir tranquila" en este sentido tras una exitosa carrera en un alto rendimiento que "exige exclusividad y un por y para absoluto".

"No subo en el podio de Londres ni al de Pekín, en Río gracias a Dios, sí. Fueron sensaciones encontradas porque por un lado me dieron la medalla, por ejemplo, de Londres, antes de Río, pero fue una sensación agridulce. Daba gracias porque se había destapado la verdad, todos sabíamos que había una halterofilia corrupta, pero no pensé que llegaría a destaparse", confesó Valentín en una entrevista facilitada por la organización de los Premios María de Villota, de los que la leonesa es una de la ganadoras de esta edición.

De todos, estos "momentos oscuros" de la halterofilia, Valentín quiere mirar "lo positivo", a pesar de que le han quitado "el momento único del podio" en Londres y Pekín. "Cuando alguien busque las medallas en halterofilia en los Juegos, siempre aparecerá la medalla de oro de Lydia Valentín. Yo puedo dormir tranquila porque nadie vendrá a mi casa a pedirme las medallas", comentó.

La exdeportista considera que "ahora se están haciendo las cosas mejor", pero que desde los altos organismos de este deporte no se pueden confiar porque "aún se puede mejorar". "Esto no es cuestión de deporte, es cuestión de valores", destacó.

Además, la triple medallista olímpica se ve como "una pionera" de la halterofilia, y aunque previamente hubo "campeonas de Europa y grandes halteras", opina que "ninguna con tanta repercusión" como la que tuvo ella. "No se habían conseguido medallas mundiales u olímpicas, había otras con grandes hitos como Estefanía Juan, que ganó medallas en europeos, pero con las medallas mundiales y olímpica, todo se multiplica y llega a más gente", puntualizó.

La halterofilia llegó a su vida con 11 años como "una clase extraescolar más". "Siempre digo que la halterofilia me escogió a mí. Yo era una niña a la que me gustaba mucho el deporte, siempre iba a practicar cuando era pequeña, a baloncesto o atletismo, y un día el entrenador de halterofilia me lo propuso", explicó.

"Yo veía a los chicos practicar y me gustaba, aunque tampoco tenía mucho interés porque no era un deporte tan atractivo como otros de equipo. Me enamoró mucho el ambiente que había, me gustaban mucho los juegos y esa dinámica que se creaba me gustó tanto que me terminé centrando en la halterofilia", rememoró Valentín.

En su palmarés, además de las tres medallas olímpicas, sobresalen cuatro mundiales y doce en Europeos en sus "veinte años en alto rendimiento", un recorrido "verdaderamente complicado" en los que compartió "momentos buenísimos", pero sin olvidar que el alto rendimiento "te exige exclusividad y un por y para absoluto". "Y eso es algo que debes tener claro", advierte.

"Te gusta lo que haces, te esfuerzas en realizarlo, en tener las cosas muy claras y no desistir nunca porque a veces el camino se hace largo. Cuando has conseguido un reto importante, puedes perder motivación y mantenerte ahí es intentar repetir lo irrepetible", añadió al respecto.

"MUCHOS SON LOS LLAMADOS Y POCOS LOS ELEGIDOS EN EL ALTO RENDIMIENTO"

La exdeportista también sabe que en su etapa deportiva no podía hacer "balance" de sus éxitos porque tenía que "seguir a por el siguiente objetivo", mientras que un año después de su retirada, sigue entrenando y formando vía online "para llegar a más puntos geográficamente". "Estoy formando a personas que quieren aprender en este deporte. Tengo proyectos relacionados con deporte para este año. Al final aprovechar un poco el conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de mi carrera y mis experiencias en la alta competición", remarcó.

"Dependiendo un poco la edad. Si es un chaval que empieza con ilusión, le diría que disfrute, que no adelante pasos, que mejore diariamente, que vaya día a día. Esto es competición y a veces las cosas no salen como quieres, pero con esfuerzo trabajo y dedicación siempre das tu mejor versión. Ser deportista de alto rendimiento es una bendición, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Si eres un deportista que estás preparando unos Juegos, hay que exprimir la experiencia y dar el máximo en tu rendimiento", subrayó acerca de aconsejar a los jóvenes talentos del deporte.

La halterofilia española no tuvo representación en Paris 2024 "por una serie de circunstancias" como que "los más 'top'" se habían retirado y "los mejores de España estaban pasando por una lesión". "En los recientes Mundiales, Marcos Ruiz ha conseguido dos medallas y eso es un hito. Considero que hay gente muy buena como Marcos o como David Sánchez. Desde el Centro de Alto Rendimiento se está haciendo un gran trabajo. Ha habido un cambio generacional para que puedan ir a Los Ángeles", admitió.

La leonesa realizó estas declaraciones antes de recibir el próximo 13 de enero el Premio María de Villota por su trayectoria y valores. "Es un orgullo, cuando me lo traslado Emilio de Villota, fue un honor, sobre todo por valorar mi carrera deportiva durante tantos años", confesó, feliz de estar "en una superlista" de ganadores.

Lydia Valentín reconoce que comparte con María de Villota ser pioneras en sus deportes. "Se conoce nuestro deporte por nosotras. Al ser pioneras en tu disciplina, la gente piensa en ti y piensa en tu deporte. Pocas personas lo hemos hecho, María y yo tenemos ese nexo", concluyó.