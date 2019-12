Machín: "Hemos dado la cara ante el mejor Madrid de la temporada"

Publicado 07/12/2019 15:55:48 CET

El entrenador del RCD Espanyol, Pablo Machín, ha destacado que su equipo ha "dado la cara" y ha hecho un partido "digno" este sábado ante el Real Madrid a pesar de la derrota en el Santiago Bernabéu (2-0), y ha reiterado que sus futbolistas tienen "más capacidad" de la que están demostrando, que les deja como "el segundo peor equipo de la liga".

"No hemos podido puntuar, pero ya hablábamos antes del partido de que teníamos que marcar objetivos accesibles, y la gran mayoría los hemos cumplido. Hemos dado la cara ante el mejor Madrid de la temporada, hemos hecho el plan de una manera bastante digna, hemos tratado de apretar arriba aunque arriesgábamos mucho. La lástima es que no hayamos sido efectivos en las dos primeras ocasiones", declaró en rueda de prensa.

Además, reiteró las palabras que reprodujo tras la derrota ante Osasuna (2-4), aunque considera que este sábado el equipo ha respondido. "La reacción la veo en el día a día, y es difícil que se vea plasmada fielmente en un escenario y con un rival con el de hoy. Parece que se dicen cosas más contundentes en rueda de prensa. Me ratifico de todo lo que dije y los futbolistas saben que llevo razón. Hoy creo que el equipo ha dado todo lo que tiene y hemos competido bien", manifestó.

En este sentido, explicó que les falta "determinación", que viene por el estado anímico, y "demostrar la calidad" para que "de cada dos ocasiones" puedan materializar "una". "Tenemos futbolistas que tienen más capacidad de la que estamos demostrando ahora. La realidad es la que vemos partido tras partido; el fútbol solo entiende de presente y de futuro, y el presente demuestra que somos el segundo peor equipo de la liga, y en nuestra mano está cambiarlo", expuso.

Por todo ello, el preparador soriano se siente "responsabilizado". "Cuando coges un reto difícil y me muestran esa confianza es con todas las consecuencias. Creo que podemos salvar esta categoría y jugar mejor. Solo estoy enfadado con media parte de todos los partidos que llevamos jugados. Se puede perder en el Bernabéu y en cualquier sitio, pero es el cómo, y lo hemos hecho de una manera digna", señaló.

"Sé lo que tengo y sé dónde estoy, lo sabía cuando vine. Tengo que optimizar la plantilla. Seguro que tenemos mejores futbolistas de lo que parece, pero no es fácil demostrarlo en este estadio. Hemos llegado, pero no hemos sido todo lo determinantes que queríamos en las áreas. Nos ha penalizado el hecho de no ser tan eficaces", prosiguió.

Por otra parte, Machín cuestionó algunas decisiones del colegiado, como la de no mostrar la segunda amarilla a Vinicius. "Ellos tienen su propio criterio; nos gustaría que estuviese más homogeneizado. Estamos teniendo ese hándicap. Se suele decir que al final de la liga se equilibran los errores y los aciertos. Si hubiese pitado penalti nadie hubiese dicho que no, lo de la tarjeta es más claro", apuntó. "Es decisivo lo que nos podía haber dado ventaja haber jugado con un jugador más", añadió.

Por último, el técnico perico apeló a echar el resto en los dos partidos de antes de Navidad ante Real Betis y Leganés. "Todos los partidos son oportunidades para ganar puntos y confianza. Los dos siguientes partidos antes del parón son partidos determinantes y tenemos que ganarlos como sea, y a partir de ahí ganaremos en autoestima y confianza", concluyó.