Machín: "No queremos ser el convidado de piedra para que el Atlético calle alguna boca"

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Pablo Machín, ha asegurado que no piensan ser "el convidado de piedra" este domingo en el Wanda Metropolitano (16.00 horas), donde un Atlético de Madrid "herido" buscará "callar alguna boca" tras tres partidos sin ganar, y ha apelado a aprovechar la "buena dinámica" en la Liga Europa para remontar en LaLiga Santander, donde ocupan la penúltima plaza de la clasificación.

"Juegan en casa y necesitan ganar para continuar peleando por sus objetivos, que son muy diferentes a los nuestros. Ya llevan muchísimas temporadas siendo uno de los grandes y quitando títulos a los que los suelen conseguir. Cuando este tipo de equipos se sienten un poco cuestionados por el entorno, dan un plus más para callar alguna boca. Esperamos que nosotros no seamos el convidado de piedra para que eso se produzca", declaró en rueda de prensa.

Para ello, acuden a la cita con sus "armas" y "con muchas ganas de hacer un buen partido". "Sabemos que nos enfrentamos a un equipo herido y que tiene mucho potencial que intentará sacar desde el primer momento", afirmó. "Es un rival enormemente complejo, el que por antonomasia que mejor defiende. Suele ser el más difícil de batir, jugando además en su casa. Parece que está pasando por una pseudo-crisis, pero ya me gustaría a mí... Es complejo, pero no me conformo con ir allí y hacer un buen partido, vamos a ir a ganar o a intentar puntuar", señaló.

El técnico soriano recordó que en el "proceso" de recuperación del equipo, más que la buena imagen, prima poder conseguir ya "victorias". "Hay veces en que ganas partidos y ni sabes cómo, se te ha aparecido la virgen o un santo. Ya hemos dado muestras de que el equipo está creciendo y avanzando. Tenemos fases de partidos en los que somos superiores a nuestro rival, pero tenemos que tener esa continuidad durante los 90 minutos o aprovechar esa superioridad en forma de goles", indicó.

Por ello, la prioridad será "intentar generar muchas ocasiones", algo "muy difícil" ante el Atlético. "Si se caracteriza por algo es por esa solidez defensiva que llevan demostrando muchas temporadas. Será básico intentar tener la portería a cero; a partir de ahí la eficacia en las áreas es lo que determina los partidos", apuntó.

"A ver si esta buena dinámica en la competición europea la podamos alargar un poco. Sabemos que nuestro objetivo es generar el mayor número de ocasiones posible, porque de la cantidad puede llegar la calidad, y la probabilidad de hacer goles aumenta", expuso el técnico espanyolista.

Machín, que nunca ha perdido como entrenador contra el Atlético, cree que llegar al parón con una victoria "sería lo ideal". "Nos daría más moral y tranquilidad clasificatoria, porque las jornadas pasan, y aunque sabemos que es un camino largo, necesitamos sumar para estar metidos en la pelea desde ya", expresó, antes de advertir del peligro de confiarse por la goleada de Liga Europa ante el Ludogorets (6-0).

"Podría venir a sacar pecho de que hemos logrado una goleada europea, pero debe ser mucho más sensato. Es meritorio lo que hicimos el jueves, pero las condiciones que se dieron fueron excepcionales y no lo facilitaron mucho. No creo que nadie vaya a estar confiado de que eso nos vaya a facilitar el partido; si vamos excesivamente confiados podemos dar ventajas a un rival que tiene muchísima calidad y que seguramente no nos lo perdonaría", resaltó.

En otro orden de cosas, calificó de "admirable" el trabajo de Simeone en el Atlético. "Muy pocos entrenadores pueden tener el rendimiento que está teniendo su equipo; lleva nueve temporadas en el mismo club, eso desgasta muchísimo. Sigue con esa energía de vender su discurso a los futbolistas", recalcó del 'Cholo'.

"Está cambiando al equipo, lo está rejuveneciendo, y creo que es uno de los entrenadores 'top', porque estamos aquí para tener resultados y los está teniendo. Desde un primer momento, ha sabido sacar el máximo rendimiento a los futbolistas que tiene y eso es ser un buen entrenador", subrayó.

Sobre la ausencia del defensa Fernando Calero de la convocatoria, aseguró que "va a ser habitual porque solo pueden ir 18". "No por ello son menos importantes, porque tienen la posibilidad de competir todos", dijo, antes de concluir alabando a Óscar Melendo.

"No descubro nada si digo que es un jugador diferente al resto, diferencial para el equipo, con mucha calidad, que sabe encontrar los espacios entre líneas y que además nos puede aportar gol. El hecho de que no haya tenido más protagonismo son circunstancias ajenas, a partir de ahora espero que pueda estar disponible. Va a ser un futbolista importante", finalizó.