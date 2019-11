Machín: "Lo principal es ganar por el tema anímico y por encarrilar la clasificación"

Publicado 06/11/2019 19:21:22 CET

El entrenador del RCD Espanyol, Pablo Machín, ha reconocido que ganar el duelo de este jueves ante el Ludogorets es de vital importancia para, por un lado, mejorar el aspecto anímico del grupo y que ello pueda tener influencia en LaLiga y, por otro lado, dejar "encarrilada" la clasificación en la competición.

"Lo principal es conseguir la victoria por el tema anímico y por dejar encarrilada la clasificación europea. Estaríamos virtualmente clasificados y nos permitiría asumir algún error en la competición europea", comentó en rueda de prensa.

El Espanyol ya ganó en Razgrad (Bulgaria) con un gol de Campuzano y, en caso de repetir victoria, que es el objetivo, pondrían la paga y señal al pase a las eliminatorias. Después de las primeras tres jornadas, el equipo 'perico' domina el grupo con 7 puntos, uno más que el equipo búlgaro.

"Nos planteamos el partido como una oportunidad de ganar ante nuestra afición, es importante darles esa alegría que se merecen. Y corroborar con resultados las buenas sensaciones. Cada entrenamiento me sirve y cada partido de competición mucho más. Lo único que tenemos que hacer es demostrar que tenemos la capacidad y nivel que se merece un club como el Espanyol", avisó.

Además, Machín negó que tener miedo de nada sea bueno, en referencia a su mala posición liguera en contraposición a Europa. "Tener miedo es humano pero tengo muy claro que con miedo no se va a rendir mejor, todo lo contrario. Tenemos una situación que no es alarmante, porque queda tiempo, pero nos hemos ganado estar donde estamos, la clasificación nunca miente. A lo largo de una competición larga esa suerte favorece a quien más la busca", recordó.

"Necesito tener un equipo competitivo que tenga un alto rendimiento y en eso estamos trabajando. Que el entorno pueda tener miedo, pues sé que a veces se es muy inmediato y queremos todo ya pero las cosas no cambian de la noche a la mañana. Hay que trabajar, no confiarse, y dar todos un poco más para mejorar", manifestó en este sentido.

Esa mejora debe llegar para alcanzar el máximo potencial del grupo, que cree que servirá para salir del pozo. "Somos un equipo que tiene sus limitaciones, probablemente puedan ser muchas, pero cuando competimos de verdad nos ponemos al nivel de cualquier equipo. La cuestión es que ese nivel lo mantengamos los 90 minutos o que, si no, no penalice tanto", pidió.

"Sé lo que cuesta salir de las malas dinámicas, lo he vivido. Sé que tenemos posibilidades de salir de esa situación, si no no hubiera dado el paso de venir aquí. Soy honrado y valiente, me gustan los retos y éste es uno más. Estoy en un gran club, los futbolistas tienen capacidades y estoy intentando sacar el máximo de lo que tienen", concluyó.