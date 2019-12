Machín: "El Real Madrid no gana todos los partidos, tenemos argumentos para mejorar"

Publicado 06/12/2019 17:50:05 CET

El técnico del Espanyol, Pablo Machín, explicó que su equipo tiene entre ceja y ceja olvidar la fatídica segunda parte contra Osasuna y recuperar la "autoestima" con "argumentos para mejorar la clasificación", en busca de la sorpresa este domingo en el Santiago Bernabéu, en la jornada 16 de LaLiga Santander.

"El equipo está con responsabilidad. Somos los que estamos en la situación que tenemos, trabajando como lo venimos haciendo, francamente bien, no tengo ninguna queja en cuanto al día a día. Lo que les dije se lo dije en la idea de mejorar, de lo difícil que es salir de una situación con una dinámica negativa y en nuestra mano está salir de esa dinámica con hechos", dijo en rueda de prensa.

"El Madrid no gana todos los partidos. Es 11 contra 11, todos los años hay partidos que el Madrid no gana en el Bernabéu, por qué no va a ser el partido de mañana. Hay que superar todo lo mal que hicimos en la segunda parte del partido anterior", añadió este viernes.

El preparador de los catalanes tuvo que responder a varias preguntas sobre su dura rueda de prensa tras el 2-4 del pasado domingo ante Osasuna. "Los jugadores son receptivos y yo no dije nada que no viera el 99,9% de los que vimos el partido. Los primeros que se sentían como yo eran ellos, de la oportunidad perdida. Habíamos puesto mucho en un partido que teníamos ganado en el descanso y que acabamos tirando por la borda", indicó.

Machín valoró que en el fútbol siempre hay hueco para las sorpresas. "No será la primera vez que se den sorpresas en campos súper complicados. Yo voy a jugar un partido de liga, como todos, son muy complicados. No tenemos la moral por las nubes con, pero tenemos que recuperar la autoestima porque hemos hecho cosas muy buenas, pero que no nos ha dado resultado", dijo.

"Tenemos que potenciar esos momentos en los que hemos sido competitivos. Es lo que buscamos en todos los partidos y en el Bernabéu no va a ser menos. A partir de ser un grupo sólido y compacto, creceremos", añadió un Machín que fue capaz de ganar a los blancos como entrenador del Girona y del Sevilla.

"Cada partido es diferente y en el Bernabéu si cabes son más difíciles. Si queremos competir tenemos que sacar lo mejor de cada uno, sin errores. Lo primero que tenemos de conseguir es volver a tener sensaciones de ser un equipo competitivo. He visto muchos partidos en los que este equipo puede ganar a cualquiera y es la idea que yo tengo", afirmó, en busca de salir de zona de descenso.

Machín fue preguntado por las bajas de Hazard, Bale y Marcelo en el cuadro blanco. "Van a sacar su mejor versión y los sustitutos dan el mismo respeto. Hazard es uno de sus jugadores más desequilibrantes pero cualquiera que salga va a ser un futbolista que sería titular en cualquier otro equipo. No hay que menospreciar a nadie y mucho menos si son jugadores del Real Madrid. Todo el mundo es consciente que puntuar en el Bernabéu es importante y para un equipo que no está acostumbrado a conseguir muchos puntos todavía lo valoraríamos más",añadió.