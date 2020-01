Madrid acogerá la prueba española del Mundial de motocross los próximos tres años

Publicado 23/01/2020 14:27:04 CET

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid acogerá, por vez primera, una prueba del Campeonato del Mundo de Motocross con la organización del Gran Premio de España MXGP, que se disputará el 18 y 19 de abril en el centro comercial intu Xanadú en Arroyomolinos, según anunció la Federación Española de Motociclismo.

Los aficionados al motocross podrán disfrutar de una disciplina en auge en España, después de los dos títulos mundiales conseguidos por Jorge Prado en las dos últimas temporadas.

Prado llegará a Madrid plenamente recuperado y con la moral muy alta por saberse arropado por la afición. "Me han dado la noticia y no lo podía creer, para mí es importantísimo tener una carrera en casa, rodeado por mi público. Además, me han contado los detalles de la carrera y tiene muy buena pinta lo que se está preparando. En mi calendario ya está marcada como una de las fechas más importantes del año", comentó.

El Mundial de MXGP constará de veinte grandes premios y el que se disputará en Madrid será la quinta prueba. La organización del Gran Premio está trabajando ya en la tarea de habilitar la sede con la construcción de un circuito internacional, la preparación del paddock y la adaptación del espacio para acoger a miles de aficionados.

El centro comercial intu Xanadú, en el término municipal de Arroyomolinos y a 22 kilómetros del centro de Madrid, cuenta con miles de plazas de aparcamiento y una buena conexión con la capital de España. España, y en concreto la Comunidad de Madrid, tiene ya asegurado el Gran Premio de MXGP durante al menos los tres próximos años.