El Madrid CFF destituye a su entrenador Javier Aguado

Archivo - Javier Aguado, head coach of Madrid CFF, looks on during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and Madrid CFF at Alfredo Di Stefano stadium on September 14, 2025, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Madrid Club de Fútbol Femenino ha comunicado este martes a Javier Aguado "que deja de ser primer entrenador del primer equipo", pocos días después de haber encajado un sonrojante 12-1 ante el FC Barcelona Femení durante la jornada 15 de la Liga F Moeve.

"El club desea agradecer expresamente a Javier Aguado su dedicación, profesionalidad y trabajo durante el tiempo que ha estado al frente del equipo, así como desearle el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales", concluyó la breve nota de prensa.

A pesar de esa abultadísima derrota en su reciente visita al equipo culé, el Madrid CFF ocupa actualmente la séptima posición liguera con 23 puntos y sigue vivo en la Copa de la Reina, ya que el próximo 4 de febrero jugará frente al Costa Adeje Tenerife en los cuartos de final.