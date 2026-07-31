El Madrid CFF ficha a la defensa francesa Romane Lejeune

Archivo - September 12, 2024, Medellin, Colombia: Atanasio Girardot Stadium Romane Lejeune of France disputes the ball with Diana Remmers of the Netherlands, during the match between France and the Netherlands, for the round of 16 of the FIFA U-20 Women's - Europa Press/Contacto/Jose Pino - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Madrid CFF ha anunciado este viernes la incorporación para el curso 2026-27 de la jugadora francesa Romane Lejeune, central de 21 años y procedente del RC Lens, donde disputó las tres últimas campañas y con el que fue una de las protagonistas de su ascenso a la Arkema Première Ligue.

"Zurda, rigurosa y polivalente, destaca por su solidez defensiva, capacidad de anticipación y seguridad en la salida de balón", definió el Madrid CFF a su nuevo fichaje. "Natural de Laon, se formó en el Stade de Reims, donde fue capitana del equipo sub-19, debutó en la máxima categoría francesa y firmó su primer contrato profesional en 2022", añadió la nota.

"Tras incorporarse al Lens en 2023, contribuyó a su ascenso y disputó los 21 encuentros de la Première Ligue 2025-26. Internacional con Francia en las categorías sub-19, sub-20 y sub-23, se proclamó campeona de la Sud Ladies Cup sub-20 en 2024 y participó ese mismo año en el Mundial sub-20 de Colombia", zanjó el Madrid CFF en su comunicado de prensa.

Esta contratación de Romane Lejeune se ha unido a los refuerzos conocidos de la neozelandesa Kate Taylor para la zaga y la española Ana González, la brasileña Débora Bebê y la danesa Emilie Holt para el centro del campo.