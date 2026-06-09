Madrid Horse Week regresa a Ifema en noviembre con el apoyo de Mutua Madrileña y con una nueva Copa del Mundo

Archivo - Vista general durante la segunda jornada de Madrid Horse Week, en IFEMA, a 29 de noviembre de 2024, en Madrid (España). Las competiciones de hoy serán el Trofeo Ciudad de Madrid del CSI1*, con saltos a una altura de 1,25 m. Luego, será el turno - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid, en sus pabellones 12 y 14, volverá a acoger, tras un año de ausencia, la Mutua Madrid Horse Week, el mayor evento hípico multidisciplinar de España que celebrará su próxima edición del 26 al 29 de noviembre de 2026, según informaron este martes los organizadores.

Después de no celebrarse en el año 2025, el evento, que se lanzó por primera vez en 2012, regresa con fuerza renovada, e importantes novedades deportivas y de entretenimiento, entre ellas la de su nombre gracias al respaldo de Mutua Madrileña como patrocinador principal.

Por otro lado, la gran novedad deportiva de esta edición será la incorporación de una tercera Copa del Mundo de la Federación Ecuestre Internacional (FEI). Así, a las ya tradicionales Copas del Mundo FEI de Salto y Doma Clásica, se suma este año la de Enganches, reforzando así el carácter multidisciplinar y único del evento en el panorama ecuestre internacional.

Además de la competición internacional 5*, Mutua Madrid Horse Week contará también con un CSI paralelo destinado a amateurs y jóvenes promesas del salto de obstáculos, ofreciendo espacio y protagonismo a las nuevas generaciones del deporte ecuestre.

El pabellón 14 de Ifema volverá a albergar el esperado Salón del Caballo, el gran punto de encuentro para aficionados y profesionales del mundo ecuestre con decenas de stands especializados en productos hípicos, equipamiento técnico, moda ecuestre, complementos, alimentación y servicios relacionados con el caballo tendrán un especial protagonismo, junto a propuestas de 'lifestyle', gastronomía y actividades para todos los públicos.

Del mismo modo, los asistentes al evento podrán disfrutar además de una programación ininterrumpida de exhibiciones y espectáculos ecuestres en la Pista 'non-stop', pensados para toda la familia, mientras que en la principal regresarán el Pony Turf by AON, la espectacular prueba de las Seis Barras y el ya clásico Jump & Drive de Porsche.

Con más de 45.000 visitantes, cerca de 300 caballos y más de 40.000 metros cuadrados dedicados al universo ecuestre en sus últimas ediciones, Madrid Horse Week se ha consolidado como uno de los eventos deportivos y de ocio más importantes de Madrid y una referencia internacional para aficionados y profesionales del mundo del caballo. Las entradas para la edición de 2026 estarán disponibles a partir del próximo 1 de octubre en madridhorseweek.com