Madring asfalta la curva peraltada 'La Monumental' con 1.800 metros cúbicos de mezclas asfálticas

Asfaltado de la curva peraltada 'La Monumental' del circuito de Madring. - EIFFAGE CONSTRUCCIÓN

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

'La Monumental', la curva más icónica del trazado Madring ya empieza a mostrar su fisonomía definitiva y ha sido asfaltada con más de 1.800 metros cúbicos de mezcla asfáltica, según Eiffage Construcción, la constructora contratada en UTE por Ifema Madrid para el circuito que albergará el Gran Premio de España de Fórmula 1 del 11 al 13 de septiembre.

Esos 1.800 metros cúbicos, que equivalen a cubrir con 25 centímetros de altura todo el césped del Santiago Bernabéu, han salido de la planta de Vicálvaro de Eiffage Construcción, donde se ha obtenido una mezcla que ha permitido incluso rebajar en dos centímetros (de 10 cm a 8 cm) la capa que se ha volcado sobre el trazado de la curva, lo que ha permitido reducir en un 20% el consumo de materiales, y, por tanto, las emisiones de CO2, según un comunicado.

En este asfaltado han participado más de 80 personas de forma directa e indirecta, con un equipo de extendido que ha superado los 35 técnicos, apoyados por decenas de camiones y maquinaria especializada. La ejecución se ha llevado a cabo con dos extendedoras de última generación para garantizar la precisión en un trazado de características tan singulares.

'La Monumental', la curva 12 del trazado, tendrá una longitud de 620 metros y contará con inclinaciones laterales que oscilan entre el 18% y el 25% en su punto más extremo. Solo el trazado neerlandés de Zandvoort cuenta con curvas peraltadas en el calendario de la F1.