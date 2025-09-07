Mads Pedersen (Lidl-Trek) se impone en la decimoquinta etapa de La Vuelta

Archivo - El ciclista danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) ha ganado este viernes la primera etapa del Giro de Italia, disputada entre Durrës y Tirana sobre 160 kilómetros en territorio de Albania - GIRO D'ITALIA - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Mads Pedersen, del Lidl-Trek, se ha impuesto este domingo en la decimoquinta etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada entre las localidades gallegas de A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, sobre 167,8 kilómetros.

El velocista ha logrado por fin su ansiada primera victoria de etapa en la 'grande' española tras ser el más rápido del pequeño grupo que se ha plantado en las calles de Monforte de Lemos y que ha salido de una escapada muy numerosa de más de 40 corredores que se ha formado al inicio de un día tranquilo entre los favoritos.