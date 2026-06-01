Mady Sissoko ficha por el Real Madrid por la lesión de Garuba

Archivo - February 2, 2026, Italy: Foto IPP/Giada Genzo.Trieste 01/02/2026.Campionato di Basket Serie A 2025/2026.Pallacanestro Trieste - Nutribullet Treviso Basket.nella foto 11 - Mady SISSOKO. - Europa Press/Contacto/Italy Photo Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pívot maliense Mady Sissoko se convirtió este lunes en nuevo jugador del Real Madrid hasta final de la presente temporada, procedente del Pallacanestro Trieste italiano, para cubrir la baja por lesión del español Usman Garuba.

"El Real Madrid CF ha alcanzado un acuerdo con Mady Sissoko, pívot procedente del Pallacanestro Trieste, por el que el jugador queda vinculado a nuestro club hasta el final de esta temporada, hasta el 30 de junio de 2026", informó la entidad en un comunicado.

El conjunto entrenado por Sergio Scariolo eligió al pívot maliense para ocupar la ausencia por lesión de Garuba, que apunta a un largo periodo de baja por una rotura completa del tendón de Aquiles, en los 'Playoffs' de la Liga Endesa. Sissoko será una de las referencias en la pintura del equipo madridista.

El maliense, de 2,05 metros de altura y 25 años, ha promediado 10,2 puntos y 7,3 rebotes en la Liga italiana y en la Basketball Champions League, competición en la que llegó hasta octavos de final, firmó 13 puntos y 8,7 rebotes por encuentro.