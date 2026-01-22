Maëlle Lakrar renueva con el Real Madrid hasta junio de 2028

Archivo - Maelle Lakrar of Real Madrid in action during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and Real Sociedad at Alfredo Di Stefano stadium on December 06, 2025, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha anunciado la ampliación del contrato de la futbolista francesa Maëlle Lakrar hasta el 30 de junio de 2028, tras haberse "consolidado como una habitual en las convocatorias y alineaciones" de su combinado nacional y también en la defensa del equipo merengue.

Así lo destacó este jueves la entidad blanca en su página web. "Lakrar llegó al Real Madrid en 2024. Desde su llegada, la defensa ha disputado 56 partidos oficiales con nuestra camiseta, en los que ha anotado cinco goles", resumió la misma nota de prensa.

"Internacional absoluta con Francia desde 2023, Lakrar se ha consolidado como una habitual en las convocatorias y alineaciones del combinado nacional. Subcampeona de la Nations League en 2024, cuenta con una destacada trayectoria en las categorías inferiores. En 2019 conquistó el Campeonato de Europa sub-19 de selecciones", zanjó el comunicado.