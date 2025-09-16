El magistrado del TC Enrique Arnaldo publica el ensayo 'El deporte en la literatura'

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Arnaldo publica el ensayo 'El deporte en la literatura'. - ESPASA

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El abogado y magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Arnaldo Alcubilla publica 'El deporte en la literatura', un ensayo erudito y apasionado en el que el autor recorre más de veinte siglos de historia cultural a través de las huellas que el deporte ha dejado en los textos de grandes escritores.

Editado por Espasa, la obra, que estará en las librerías el próximo 24 de septiembre, plantea interrogantes como los nexos de unión entre un boxeador y un poeta, cómo se transforma un estadio en una catedral contemporánea, y, entre otras, de qué manera la pasión por un equipo puede unir más que una ideología.

A partir de estas preguntas, el autor recorre autores como Homero, Camus, Hemingway, Murakami, Borges o Benedetti, y analiza cómo el deporte ha servido de metáfora vital, rito de pertenencia, escenario narrativo y espejo de tensiones sociales y políticas.

Enrique Arnaldo Alcubilla es también catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos y académico electo de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Conocedor y amante del deporte tanto en su dimensión jurídica como personal, con este ensayo homenajea a sus dos pasiones, la literatura y el pensamiento.