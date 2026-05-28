Magnier impone su ley al esprint en el Giro y Vingegaard blinda la 'maglia rosa'

El ciclista francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) gana la decimoctava etapa del Giro de Italia 2026. - LAPRESSE

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se ha impuesto este jueves en la decimoctava etapa del Giro de Italia 2026, disputada entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo sobre un trazado de 171 kilómetros, tras hacer valer su potencia en un esprint final muy revirado, mientras que el danés Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease a Bike) mantuvo la 'maglia rosa' tras responder en primera persona a los ataques en el tramo final.

La etapa, de perfil rompepiernas y antesala de la alta montaña definitiva, estuvo protagonizada inicialmente por una escapada de cuatro corredores que mantuvo el pulso con el gran grupo durante buena parte de la jornada. Los italianos Mattia Bais y Andrea Mifsud (Polti VisitMalta), junto al británico James Shaw (EF Education-EasyPost) y el belga Jonas Geens (Alpecin-Deceuninck) llegaron a contar con ventajas superiores a los dos minutos.

Sin embargo, el empuje en el pelotón de los equipos de los velocistas fue reduciendo la renta de los escapados. Una segunda mitad de etapa muy accidentada espoleó el ritmo de la carrera, especialmente, la aparatosa caída sufrida a falta de 48 kilómetros por el portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), portador de la 'maglia blanca' de mejor joven, quien pese a los golpes pudo reincorporarse a la marcha.

Precisamente, el luso atacó en las rampas del temido Muro di Ca' del Poggio, una exigente cota situada a menos de diez kilómetros de la línea de meta. Fue en este punto donde la carrera saltó por los aires; ante el endurecimiento del ritmo y los ataques, el propio líder Vingegaard decidió tomar el mando en primera persona para sofocar cualquier sorpresa táctica de sus rivales directos en la general, provocando una severa selección en el grupo de favoritos.

Superada la cima y en un rápido y sinuoso descenso hacia Pieve di Soligo, la tensión se trasladó a los velocistas. En una recta de meta que picaba ligeramente hacia arriba, Paul Magnier demostró una portentosa punta de velocidad para adjudicarse el triunfo de etapa con un poderoso demarraje, batiendo a sus rivales en una llegada de mucha colocación.

Tras esta jornada de transición nerviosa, la clasificación general no experimenta variaciones significativas en su parte alta. Vingegaard afrontará vestido de rosa las dos decisivas jornadas montañosas del fin de semana, que arrancarán este viernes con la decimonovena etapa entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè).