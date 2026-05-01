Magou Doucouré ya está "consciente y estable" tras desplomarse en un partido del Hamburgo

Archivo - Magou Doucoure of Stade de Reims controls the ball during the Women's French championship D1 Arkema football match between Paris FC and Stade de Reims on October 31, 2020 at Robert Bobin stadium in Bondoufle, France - Photo Antoine Massinon / A2 - Antoine Massinon/A2M Sport Con/AFP7/Europa Press

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La futbolista francesa Magou Doucouré, defensa del Hamburger SV, ya se encuentra "consciente y estable" pese a desplomarse este viernes tras un partido de su equipo en casa ante el FC Union Berlin, correspondiente a la jornada 24 de la Bundesliga Femenina y saldado con derrota de las locales por 0-1.

"Nuestra jugadora se ha desplomado tras el partido en casa de hoy y ha sido atendida médicamente aún en el campo. Al salir del estadio en la ambulancia, ya estaba nuevamente consciente y estable. Magou será ahora examinada de forma preventiva en el UKE", indicó el Hamburgo desde la red social X, aludiendo también al traslado de Doucouré al hospital.

"Agradecemos a todos los ayudantes, fans y al FC Union Berlin por el apoyo y deseamos a Magou una rápida y buena recuperación", completó la entidad hamburguesa su mensaje de tranquilidad en redes sociales.