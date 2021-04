Maialen Chourraut: "Con una buena competición, todo es posible en Tokio"

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La palista española Maialen Chourraut ha reconocido que acude "con muchas ganas" a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde espera dar "lo mejor" de sí misma en busca de su tercera medalla olímpica, y ha explicado que, "con una buena competición", "todo es posible" en la cita nipona.

"Voy a Tokio con muchas ganas de competir lo mejor posible y dar lo mejor de mí. Hemos empezado la temporada a finales de febrero, he podido realizar cuatro competiciones este año y en las cuatro me he sentido muy bien. Con una buena competición, todo es posible", declaró durante la mesa redonda 'LaLiga y el deporte olímpico', en la que varios deportistas españoles valoraron la relación de LaLiga con otros deportes y charlaron sobre los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

La piragüista guipuzcoana conquistó la medalla de bronce en K1 eslalon en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y cuatro años más tarde, en Río, tocó la gloria al proclamarse campeona olímpica en una competición para enmarcar.

Durante la charla, Chourraut explicó que le "encanta ver y practicar otros deportes", pero que "el tiempo es el tiempo". "Antes me definía como deportista completa, pero ahora soy piragüista al cien por cien. Peloteo un poco con mi hija. Siempre digo que soy una futbolista frustrada, porque cuando era pequeña no había equipos de chicas", bromeó.