Maialen Chourraut roza las medallas en la final de kayak cross del Mundial

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La palista española Maialen Chourraut se ha quedado a las puertas de las medallas, cuarta, en la final femenina de kayak cross en la última jornada del Campeonato del Mundo de Slalom, que se ha celebrado en Penrith (Australia), y España cierra la cita australiana con una presea.

La vasca, de 42 años y que el viernes terminó quinta en la final de K1 femenino, lideró la salida de la manga definitiva y mantuvo un alto ritmo hasta el primer remonte, donde un pequeño error en la trazada le impidió luchar por las medallas.

La francesa Angèle Hug se proclamó campeona del mundo, mientras que su compatriota Camille Prigent y la polaca Klaudia Zwolinska completaron el podio. En la misma disciplina, Miren Lazkano (21ª) y Laia Sorribes (30ª) no pudieron superar la fase clasificatoria pese a dejar buenas sensaciones en sus mangas.

El kayak cross masculino, el británico Joseph Clarke se colgó el oro, mientras que el francés Mathurin Madore y el checo Matyas Novak lograron la plata y el bronce, respectivamente. El español Manu Ochoa alcanzó los cuartos de final, donde fue cuarto en su serie, mientras que David Llorente, reciente campeón del mundo de los Trials del lunes, se quedó fuera de cuartos debido a una penalización en la quinta puerta que le excluyó a pesar de haber vencido en su manga.

De esta manera, España se marcha de tierras oceánicas con una medalla, el oro de Llorente, además de con los cuartos puestos de Miquel Travé y de Maialen Chourraut.