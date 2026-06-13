Málaga y Almería inician la batalla final por el ascenso

Málaga CF - UD Almería - LALIGA

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Málaga CF y UD Almería, cuarto y tercer clasificados de la temporada regular de LaLiga Hypermotion, dirimen este domingo en el Estadio de la Rosaleda (21.00 horas/DAZN y Movistar+ Plus) el primero de sus enfrentamientos de la final del 'Playoff' por el ascenso a LaLiga EA Sports, que se resolverá el próximo sábado en el UD Almería Stadium.

Un equipo andaluz acompañará el próximo curso a Real Racing Club de Santander y a RC Deportivo en la máxima categoría del fútbol español, después de que tanto malaguistas como indálicos cumpliesen con su favoritismo en las dos semifinales de la promoción.

Los de Juan Funes eliminaron a la UD Las Palmas, quinta tras las 42 jornadas, después de vencer en la ida en el Estadio de Gran Canaria con un solitario gol de David Larrubia (0-1) y de empatar en casa en el duelo de vuelta (1-1). Mientras, el conjunto almeriense cosechó un empate en Castellón (1-1) y tuvo que remontar en casa, donde un cabezazo de Stefan Dzodic le evitó jugar la prórroga (3-2).

Ahora, La Rosaleda da comienzo a una eliminatoria, la definitiva y declarada de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, en la que se dan cita los dos equipos que finalizaron la campaña justo por detrás de los que certificaron su ascenso de forma directa. A ella, el Almería llega con la ventaja de jugar la vuelta en casa por su mejor clasificación durante la temporada regular; si tras los dos partidos todo termina en empate y si este persiste después de disputarse la prórroga, pasarán los de Rubi.

El cuadro indálico, segundo máximo goleador durante las 42 jornadas (81), buscan regresar a Primera División tras pisarla por última vez en la temporada 2023-24, mientras que el equipo boquerón sueña con volver a jugar en la máxima categoría del fútbol español nueve temporadas después.

Durante el curso, ambos se repartieron los triunfos, con los malagueños imponiéndose en la primera vuelta en casa (2-1) y los almerienses devolviéndole el golpe en la segunda (3-2). En total, el saldo es de once victorias indálicas, ocho malaguistas y siete empates.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

MÁLAGA CF: Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Larrubia, Merino, Dotor, Joaquín; Lorenzo y Chupe.

UD ALMERÍA: Andrés Fernández; Luna, Ely, Bonini, Muñoz; Dzodic, Lopy; Baptistao, Arribas, Embarba; y Miguel de la Fuente.

--ÁRBITRO: Lax Franco (C.Murciano).

--ESTADIO: La Rosaleda.

--HORA: 21.00/DAZN y Movistar+ Plus.