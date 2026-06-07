UD Las Palmas - Málaga CF - LALIGA

El Málaga deja tocada a Las Palmas

El equipo andaluz ganó en el Gran Canaria con el 0-1 de David Larrubia y acercó la final por el ascenso

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Málaga CF superó (0-1) a la UD Las Palmas este domingo en la ida del 'playoff' de semifinales de LaLiga Hypermotion celebrada en el Estadio Gran Canaria, gracias al gol de David Larrubia en el segundo tiempo que da buena renta al equipo andaluz de cara a la vuelta el próximo miércoles en su casa.

Los de Juan Funes se llevaron un primer asalto igualado, aunque a los puntos también hubiesen merecido algo más. El Málaga entendió los momentos del partido, apretó arriba cuando tuvo que hacerlo y se defendió bien en el intento de reacción de un equipo canario que estuvo por debajo de lo esperado en el primer tiempo.

En una buena jugada por banda derecha, con una asistencia de tacón de Dani Lorenzo, Larrubia hizo un gol que vale oro para un Málaga que hizo el tres de tres esta campaña ante los canarios y sin encajar. Las Palmas tendrá que buscar la victoria por dos goles en La Rosaleda, y el empate tras la prórroga le valdría al equipo boquerón por su mejor posición en la temporada regular.

El cuadro visitante fue mejor, con y sin balón. Dinko Horkas, meta amarillo, evitó el tanto inicial de Chupe, y fue más salvador si cabe ya en los últimos compases evitando el 0-2 de Darko Brasanac. Las carreras de Marvin Park y los acercamientos de Taisei Miyashiro fueron lo más destacable de los de Luis García.

Jesé lo intentó, como Las Palmas en general en el inicio del segundo tiempo, demasiado contrariada entonces por las amarillas en los laterales. Cuando parecían tomar posiciones los canarios, la conexión de Lozano y Larrubia, que no era la primera de la noche, dejó el 0-1 a media hora del final. El Gran Canaria miró al banquillo temiéndose lo peor y así se lo hizo saber al técnico.

Luis García quitó a Jesé para dar entrada a Iker Bravo e hizo debutar a Iván Medina. Con más corazón que fútbol, Las Palmas trató de encontrar el gol de la esperanza, y fue más la parada de la salvación, porque Horkas evitó que un serio Málaga se fuese aún más crecido a casa. Los andaluces, que han ganado los tres partidos a Las Palmas este curso, tienen la final por el ascenso en la mano.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: UD LAS PALMAS, 0 - MÁLAGA CF, 1. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

UD LAS PALMAS: Horkas; Marvin, Mika Mármol, Álex Suárez, Clemente; Kirian, Amatucci (Medina, min.87); Pejiño (Pedrola, min.61), Fuster (Viera, min.67), Miyashiro; y Jesé (Bravo, min.67).

MÁLAGA: Herrero; Puga, Murillo, Einar (Montero, min.41), Rafita; Izan, Dani Lorenzo (Rodríguez, min.64); Larrubia, Dotor (Brasanac, min.82), Aarón Ochoa (Muñoz, descanso); y Chupe (Niño, min.82).

--GOL:

0 - 1, min.57, Larrubia.

--ÁRBITRO: Fuentes Molina (C.Valenciano). Amonestó a Marvin (min.45) y Clemente (min.55) por parte de Las Palmas.

--ESTADIO: Gran Canaria.