El Málaga quiere aprovechar su ventaja frente a Las Palmas

UD Las Palmas-Málaga CF - LALIGA

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Málaga CF y UD Las Palmas resuelven este miércoles en La Rosaleda (21.00 horas/DAZN y Movistar+ LaLiga) la segunda de las semifinales del 'Playoff' de ascenso a LaLiga EA Sports, con los andaluces como claros favoritos a lograr el pase por afrontar la vuelta en casa y por la ventaja conseguida en el partido de ida.

Un solitario gol de David Larrubia en el minuto 57 permitió el pasado domingo a los de Juan Funes llevarse el triunfo del Estadio de Gran Canaria (0-1), donde fueron claramente superiores y donde dispusieron incluso de oportunidades para dejar prácticamente sentenciada la eliminatoria.

Así, firmaron su tercera victoria del curso ante el conjunto canario, al que también doblegaron en los dos encuentros de la temporada regular en LaLiga Hypermotion: 2-0 en la primera vuelta en casa y 0-1 en la segunda. Ahora, afrontan la cita conscientes de que otro triunfo o un empate les ofrecerá el pase a la final por el ascenso, donde espera o UD Almería o CD Castellón.

El cuadro boquerón, que presentará la única ausencia del defensa Einar Galilea -lesionado en el choque de ida-, sabe también que no les afecta que los de Luis García puedan conseguir neutralizar su resultado de la ida; si el 'Playoff' termina en empate y este persiste tras la prórroga, pasará de ronda el equipo mejor clasificado en la fase regular, en este caso, el Málaga, que terminó cuarto por delante de los canarios, quintos, aunque ambos con los mismos puntos (73).

"Tenemos que ser conscientes todos de que no hemos hecho todo, hemos hecho algo. Ahora viene otro asalto y el que se despiste, está en la lona. Nos enfrentamos a un grandísimo equipo que no nos va a regalar nada. Sí sabemos que estamos con nuestra gente, y que tenemos una pequeña ventaja", avisó Funes, que espera guiar a los suyos a Primera nueve temporadas después.

Enfrente, el conjunto amarillo espera remontar la eliminatoria, para lo que necesita ganar por dos goles de diferencia, y volver a la máxima competición del fútbol español después de un solo curso en Segunda, aunque para ello deberá mejorar sus prestaciones frente a los malaguistas, a los que no ha conseguido anotar un solo gol en sus tres partidos de esta temporada.

"Me subo a la 'guagua' de creer y de que es posible porque el equipo tienen capacidad para conseguirlo", señaló Luis García. "Reconocer mejor las ventajas y estar más sueltos con el balón, creo que será la clave. Nos costó estar más precisos con el balón, estoy convencido de que el equipo lo va a dar todo. Vamos a sacar el balón al parque y que disfruten", añadió.

El preparador asturiano podría volver a contar con el central Sergio Barcia, pero seguirá sin tener a disposición a los lesionados Viti Rozada, Enzo Loiodice, Ale García y Jeremía Recoba.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

MÁLAGA CF: Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Larrubia, Merino, Dotor, Joaquín; Lorenzo y Chupe.

UD LAS PALMAS: Horkas; Marvin, Álex Suárez, Mármol, Clemente; Kirian, Amatucci; Miyashiro, Viera, Fuster; y Jesé.

--ÁRBITRO: Sánchez López (C.Murciano).

--ESTADIO: La Rosaleda.

--HORA: 21.00/DAZN y Movistar+ LaLiga.