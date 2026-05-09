El Málaga remonta al Sporting de Gijón para acercarse al tercer puesto del Almería

Archivo - Adrian Nino of Malaga CF in action during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Malaga CF and Cadiz CF at La Rosaleda stadium on September 21, 2025, in Malaga, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Málaga CF ha ganado con remontada por 2-1 al Real Sporting de Gijón y se ha acercado al tercer puesto de LaLiga Hypermotion que ocupa la UD Almería, que ha empatado (0-0) en su visita al Burgos CF, mientras que por abajo han perdido el Real Zaragoza, por 2-0 contra el Real Valladolid, y la Cultural Leonesa, por 2-1 ante el Albacete Balompié.

El Castellón levantó el telón de este sábado en Segunda División con su visita al Ceuta, viéndose empatado (1-1) 'in extremis' por un penalti que convirtió Marcos Fernández. Este resbalón a domicilio dejó al cuadro 'orellut' con 65 puntos en la sexta posición, mientras que los ceutíes acumulan 55 puntos en la zona media de la tabla clasificatoria.

Muy cerca tienen al Albacete, que luce 53 puntos después vencer a la 'Cultu' en los instantes finales. Abrió el marcador Jefté Betancor de penalti a la media hora y lo igualó Lucas Ribeiro en el 87', si bien los albaceteños respondieron de inmediato con la diana definitiva de Capi Martínez. Así, la derrota dejó a los leoneses colistas con 33 puntos.

Tampoco le fue mejor a su compañero de penurias en esa zona hundida de la clasificación, un Zaragoza que encajó al inicio del partido un gol de Juanmi Latasa y muy al final otro gol de Ángel Carvajal. Eso hizo que los maños siguieran con 35 puntos; en cambio, el Valladolid dio un paso por la salvación gracias a una victoria que lo colocó con 46 puntos.

Por último, y viéndose beneficiado por el empate a cero en El Plantío del Almería (71 pts.), el Málaga pegó un zarpazo en su reto de alcanzar esa tercera plaza. Jonathan Dubasin inauguró el marcador a favor de los visitantes en el 11', remachando a placer un pase raso de la 'muerte', y en el 25' él mismo fe expulsado con roja directa por una fea entrada.

Por el bando malagueño también fue expulsado Carlos Dotor antes del descanso, pero Chupe Ruiz empató con un golazo en el 54' y espoleó al conjunto local. En la recta final del duelo, Joaquín Muñoz marcó con un derechazo cruzado desde el balcón del área e hizo estallar de alegría a La Rosaleda, que ahora ve a los suyos con 66 puntos y en pleno auge.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 39 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Cádiz - Deportivo de La Coruña 0-1.

-Sábado.

Ceuta - Castellón 1-1.

Albacete - Cultural Leonesa 2-1.

Burgos - Almería 0-0.

Valladolid - Zaragoza 2-0.

Málaga - Sporting de Gijón 2-1.

-Domingo 10.

Andorra - Las Palmas 14.00 horas.

Leganés - Racing de Santander 16.15.

Córdoba - Granada 18.30.

Mirandés - Eibar 18.30.

-Lunes 11.

Huesca - Real Sociedad B 20.30.