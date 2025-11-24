Maledon, 'MVP' de noviembre en la Liga Endesa

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El base francés del Real Madrid, Theo Maledon, ha sido elegido 'MVP' del mes de noviembre en la Liga Endesa 2025-2026 después de firmar una brillante media de 18,8 créditos en cuatro encuentros y horas después de haber sido 'Mejor Jugador' de la jornada 8 por su actuación en la victoria ante el Coviran Granada.

El equipo madridista ha tenido un mes perfecto en la competición doméstica en la que ha ganado sus cuatro encuentros, tres de ellos a domicilio, siendo el último de ellos, en Granada, donde Maledon sobresalió con 18 puntos, 10 asistencias y 4 rebotes para 26 de valoración.

En la anterior jornada, el director de juego firmó 23 de valoración el triunfo en el Movistar Arena ante el Surne Bilbao Basket tras anotar 17 tantos, repartir 2 asistencias y capturar 3 rebotes, mientras que también alcanzó los dobles dígitos de valoración en la jornada 5, con 17 créditos tras aportar 6 puntos, 7 asistencias y 3 rebotes en el Príncipe Felipe ante el Casademont Zaragoza.

Su partido menos destacado fue en la sexta jornada en la visita madridista al Olímpic de Badalona para medirse al Joventut ante el que únicamente logró 9 de valoración después de anotar 11 puntos, dar 4 asistencias y coger 2 rebotes.

En total, Maledon ha finalizado este mes de noviembre con unas medias de 13 puntos, con 66,7 por ciento en triples, 52,6 en tiros de dos y 87 en tiros libres, 5,8 asistencias y 3 rebotes, para una media que rozó los 19 créditos (18,8). Jugadores como Kameron Taylor (30), Santi Yusta (24,3) o Melwin Pantzar (19,5) tenían mejor promedio, pero no cumplían los requisitos del 50 por ciento de victorias o de haber disputado 2/3 de los partidos del mes, recordó la acb.