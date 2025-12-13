El Mallorca aprovecha un regalo del Elche

Vedat Muriqi of RCD Mallorca gestures during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and RCD Mallorca at RCDE Stadium on September 15, 2025 in Cornella, Barcelona, Spain. - JAVIER BORREGO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El RCD Mallorca ha ganado este sábado por 3-1 al Elche CF en la jornada 16 de LaLiga EA Sports, con una asistencia y un gol incluidos de Omar Mascarell, claves para decantar el partido a favor de los baleares tras un fallo del portero franjiverde Iñaki Peña.

En Son Moix, los locales comenzaron subidos al ritmo de Jan Virgili, que en el minuto 5 cuajó el 1-0 con una arrancada de las suyas por la banda izquierda; avanzó en diagonal y pasó a Manu Morlanes, quien domó el balón en la corona del área y, habiendo esquivado a un zaguero rival, batió a Iñaki Peña con un derechazo raso que entró cerca del poste.

Sin embargo, el equipo visitante reaccionó tras otra intervención de su guardameta y en el 21' logró el 1-1, por un centro de Rafa Mir a ras de suelo desde el costado derecho y que Pablo Maffeo despejó sin querer hacia su portería. Tras el descanso, el Mallorca desatascó el duelo con el 2-1 en el minuto 82 debido a un grave error de Peña sacando el balón.

Fiel al estilo de su entrenador, el Elche quiso salir al toque desde atrás y el exportero del Barça dio un mal pase, que controló Mascarell para marcar con una lejana y bonita vaselina. La sentencia llegó en el 89', cuando el propio Mascarell robó la bola en el centro del campo y desde el lado izquierdo centró a Vedat Muriqi, quien cabeceó a gol.

Esta derrota dejó a los pupilos de Eder Sarabia con 19 puntos en la mitad de la tabla, mientras que la victoria situó ahora al conjunto mallorquín con 17 puntos y algo más alejado de la zona de descenso.