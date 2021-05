El Mallorca asciende a Primera tras la derrota del Almería

El Cartagena logra la permanencia virtualmente

El Real Mallorca confirmó su regreso a la Liga Santander una temporada después de su descenso sin tener que disputar la jornada 40 en la Liga SmartBank tras la derrota del Almería, su inmediato perseguidor, en su visita al Cartagena (3-2) en uno de los partidos celebrados este martes en la segunda categoría del fútbol español.

El equipo de Luis García Plaza dejó el ascenso visto para sentencia el pasado fin de semana tras ganar al Alcorcón (2-0) y esta jornada, sin saltar al césped del Heliodoro Rodríguez López, ya tiene el billete a la élite gracias a los ocho puntos de ventaja cuando ya sólo restan dos jornadas del campeonato. El ascenso se celebró desde el hotel en Tenerife.

De esta forma, el cuadro balear culmina una temporada de ensueño donde siempre estuvo en los puestos de privilegio y que supo manejar con mucho criterio y autoridad. Los insulares salieron del bache a mediados de marzo y desde entonces no han dejado escapar la oportunidad.

Tras su derrota en la jornada inicial permanecieron 17 partidos sin perder construyendo un colchón que ha acabado siendo definitivo para los mallorquines. Será una temporada recordada por los goles de Abdon Prats, Amath Ndiaye y Dani Rodríguez, además del talento del incansable Salva Sevilla o de las paradas de otro veterano: Manolo Reina.

El ascenso llegó después de un nuevo tropiezo del Almería. Los andaluces no levantan cabeza desde la destitución de José Gomes. La llegada de Rubi no sólo no ha reanimado al equipo, sino que ha producido el efecto contrario. Una victoria del Leganés este miércoles podría hacerles perder incluso la tercera plaza cuando habían estado muy cerca del segundo lugar.

En el estadio de Cartagonova se toparon con el olfato de Rubén Castro, autor de un doblete y quien ya suma 19 goles esta campaña, y con Pablo De Blasis, que confirmó el triunfo del 'Efesé' desde el punto de penalti pese al empeño de Sadiq y Ramazani por evitarlo.

El Almería llegó a igualar dos veces el marcador (2-2), pero el hambre de los albinegros hizo que el triunfo se quedase en casa, que su permanencia sea virtual y que el Mallorca sea nuevo equipo de Primera División.

EL ESPANYOL GOLEA EN EL TORALÍN

Por su parte, el Espanyol no afloja el ritmo pese a haber certificado su regreso a la máxima categoría y demostró su ambición para lograr el título de Segunda División. Así lo demostró en el Toralín tras golear a la Ponferradina por 1-4.

Los de Vicente Moreno salieron en tromba y a los ocho minutos ya vencían por 0-2 con tantos de Dimata y Puado. En la segunda mitad, Darder se marcó en propia meta pero nuevamente Dimata y Nico Melamed -en el tiempo añadido- cerraron el cómodo triunfo 'perico'. Los bercianos se quedan prácticamente sin opciones de soñar con el 'playoff'.

Además, Albacete y Lugo empataron (1-1) en un duelo directo por la permanencia. Los gallegos se adelantaron con un gol del panameño José Luis Rodríguez pero Ortuño -justo antes del descanso- estableció el empate. Los locales, que seguirán colistas, pudieron haber ganado si Álvaro Jiménez no hubiese fallado un penalti en el minuto 88. El Lugo sale provisionalmente del descenso con este punto.