El Mallorca busca agarrarse a la permanencia y meter en apuros al Sevilla

Archivo - Sergi Darder of RCD Mallorca and Djibril Sow of Sevilla FC in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and RCD Mallorca at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on October 18, 2025, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El RCD Mallorca busca este lunes en el Mallorca Son Moix (21.00 horas), en el último partido de la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports, una victoria que le ofrezca la posibilidad de abandonar las posiciones de descenso, todo ante un Sevilla FC que necesita sumar para alejar el peligro.

Los baleares, antepenúltimos de la clasificación con 21 unidades, empezaron la jornada a solo un punto de la zona de salvación, después de haber cosechado tres derrotas, la última de ellas el anterior fin de semana ante el Atlético de Madrid (3-0), y una única victoria, ante el Athletic Club (3-2), en sus últimos cuatro compromisos.

Y es que el conjunto de Jagoba Arrasate, invicto en el mes de diciembre y a pesar de contar con un Vedat Muriqi que se ha erigido como el segundo máximo goleador del campeonato (14 dianas), no ha conseguido arrancar bien 2026 y se sitúa como el cuarto equipo más goleado de la categoría, empatado a 33 goles con el Valencia y, precisamente, su rival de este lunes.

Los nervionenses, que no ha vencido en ninguna de sus seis últimas visitas en LaLiga, han tomado algo de aire con su triunfo en casa ante el Athletic (2-1), que rompió una racha de cuatro partidos ligueros sin ganar, tres derrotas y un empate con un balance de ocho tantos encajados y solo dos a favor.

Sus números le sitúan decimotercero en la tabla con 24 puntos, con solo tres de renta sobre el cuadro bermellón, que ya se impuso en el choque de la primera vuelta en el Sánchez-Pizjuán (1-3) y que se agarra a su eficacia al calor de su afición, donde ha ganado 16 de las 21 unidades cosechadas hasta el momento.

El equipo local tendrá la única baja de Marash Kumbulla, con molestias musculares, mientras que los andaluces, sin Nemanja Gudelj por acumulación de tarjetas ni Marcao, que cumple el quinto de sus seis partidos de sanción, tampoco podrán contar con los lesionados Rubén Vargas y Adnan Januzaj, y se mantienen pendientes del estado de César Azpilicueta y Tanguy Nianzou.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

RCD Mallorca - Sevilla FC. Soto Grado (C.Riojano) 21.00 horas.