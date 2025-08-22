Mallorca y Celta buscan sumar en Son Moix los primeros puntos de la temporada

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El RCD Mallorca y el RC Celta se miden este sábado (17.00 horas) en el Mallorca Son Moix en la segunda jornada de LaLiga EA Sports, con el objetivo de empezar a sumar puntos después de las derrotas que ambos sufrieron como locales en la primera jornada contra el FC Barcelona y el Getafe CF, respectivamente.

El conjunto de Jagoba Arrasate vuelve a jugar en casa después de la goleada sufrida contra el actual campeón (0-3) en un partido en el que el equipo balear acabó con nueve jugadores, tras las expulsiones de Manu Morlanes y Vedat Muriqi. Para esta segunda fecha, por tanto, el entrenador vasco tendrá que buscar soluciones, sobre todo en la delantera, ya que Cyle Larin está a punto de salir; todo apunta a que jugará el español Mateo Joseph, internacional con la Sub-21, que debutó la pasada semana.

En el centro del campo, las novedades probablemente pasen por retrasar la posición de Sergi Darder para suplir al sancionado Morlanes, más si cabe con la baja de Samú Costa por lesión, aunque también podría entrar Dani Rodríguez. En el eje de la zaga, el conjunto bermellón ya podrá alinear al albanés Marash Kumbulla, inscrito este viernes tras ser anunciado el lunes como nuevo jugador bermellón, cedido por la Roma.

Con todo, Arrasate dispone de jugadores para jugar tanto con defensa de cuatro, al igual que la semana pasada, como con tres centrales, lo cual también utilizó en bastantes partidos del curso anterior, por lo que será el plan final de partido el que determine la formación del conjunto local.

El rival será el Celta de Claudio Giráldez, que se vio sorprendido en ABANCA Balaídos el domingo pasado por el buen hacer del Getafe de José Bordalás (0-2), que colapsó el ataque del equipo vigués y se acabó llevando el partido con un gran Christantus Uche, que marcó y asistió. Esta derrota no entraba en los planes del conjunto olívico, que el curso pasado fue el quinto mejor equipo como local, solo por detrás de los cuatro primeros clasificados.

Para esta segunda jornada, el equipo gallego busca cambiar la cara y empezar a sumar puntos, para no perder comba desde el inicio con el resto de equipos que estarán en la pelea por los puestos europeos a final de temporada. El preparador de Porriño tendrá a su disposición a los mismos futbolistas que en el primer partido y solo cuenta con la baja del central Carl Starfelt, y se prevé que pueda haber cambios en los once elegidos.

No se descarta que puedan entrar en la alineación titular dos de los fichajes de este verano, el extremo Bryan Zaragoza y el delantero Borja Iglesias -propiedad del club vigués tras jugar como cedido en 2024-25-, aunque Giráldez deberá decidir si lo junta con el otro refuerzo estival, Ferran Jutglà, o forma con solo un delantero, con el acompañamiento de Iago Aspas. Además, el centro del campo y la defensa también podrían sufrir variantes con la entrada de Hugo Sotelo o Carlos Domínguez.

Los precedentes sonríen al equipo de Giráldez, que la temporada pasada ganó los dos partidos contra los de Arrasate (2-0 en Vigo y 1-2 en Mallorca), y no pierden en el estadio de Son Moix desde el 20 de enero de 2023, hace más de dos años y medio.

--HORARIOS DEL SÁBADO EN LALIGA EA SPORTS.

RCD Mallorca - RC Celta. Guzmán Mansilla (C. Andaluz) 17.00.

Atlético de Madrid - Elche. Soto Grado (C. Riojano)19.30.

Levante UD - FC Barcelona. Hernández Hernández (C. Las Palmas) 21.30.