El Mallorca destituye a Jagoba Arrasate

Jagoba Arrasate, head coach of RCD Mallorca, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and RCD Mallorca at Spotify Camp Nou stadium on February 07, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vasco Jagoba Arrasate ha sido destituido este lunes como entrenador del RCD Mallorca por los malos resultados del equipo, que ocupa la antepenúltima posición de la clasificación de LaLiga EA Sports a un punto de la zona de permanencia.

"El RCD Mallorca da por finalizada la etapa de Jagoba Arrasate como entrenador del primer equipo. La decisión, adoptada tras un análisis de la situación deportiva, responde a la voluntad del club de abrir una nueva etapa con el objetivo de revertir la dinámica actual y afrontar con las máximas garantías los retos que restan de temporada", señaló el club balear.

Los bermellones cayeron este fin de semana a posiciones de descenso después de encajar su tercera derrota consecutiva el domingo frente al RC Celta en ABANCA Balaídos (2-0). Con 24 puntos, están a uno de los puestos de salvación.

Arrasate, de 47 años, asumió el cargo de preparador mallorquista en junio de 2024, después de una larga etapa con Osasuna, al que consiguió clasificar para la Conference League y para una final de la Copa del Rey. "El RCD Mallorca quiere agradecer públicamente el trabajo, la profesionalidad y la dedicación mostradas por Jagoba Arrasate y todo su staff técnico durante su periodo al frente del equipo. Su compromiso diario y su comportamiento ejemplar han estado siempre a la altura de lo que representa esta entidad", indicó.

"El club le desea la mayor de las suertes tanto a nivel personal como profesional en sus próximos proyectos", finalizó la entidad balear, que todavía no ha comunicado quién será su sucesor.