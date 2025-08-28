El Mallorca ficha a Jan Virgili hasta el 30 de junio de 2030

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Jan Virgili se ha convertido este jueves de modo oficial en nuevo delantero del RCD Mallorca para las próximas cinco temporadas, en concreto hasta el 30 de junio de 2030, según anunció el club balear en su página web y redes sociales.

Nacido el 26 de julio de 2006 en Vilassar de Mar (Barcelona), Virgili llega al conjunto mallorquín procedente del FC Barcelona, equipo por el que fichó en verano de 2024 procedente del Gimnàstic de Tarragona. "El joven atacante de 19 años se incorporó al juvenil A, con el que ha participado en 33 partidos entre Liga, Youth League y Copa del Rey, y ha marcado siete goles", resumió el Mallorca en su nota de prensa.

"Sus actuaciones le llevaron a debutar con el Barça Atlètic el 25 de enero de este año. A partir de entonces, Virgili siguió teniendo participación con el filial y acabó disputando un total de 17 partidos (ocho como titular), con cuatro goles y dos asistencias", destacó la nota.

"El nuevo fichaje mallorquinista inició el verano haciendo pretemporada con el primer equipo del FC Barcelona y la pasada semana fue protagonista en la final de la Copa Intercontinental sub-20, en la que marcó un gol. También disputó el Campeonato de Europa sub-19 con España", subrayó el texto de prensa bermellón.

El mismo Virgili admitió estar "muy ilusionado, con muchas ganas de conocer a los compañeros y, sobre todo, de debutar en Primera División". "Hablé con el entrenador, que me dio la confianza para venir aquí y tener oportunidades. Espero aprovecharlas y gustar a la afición", añadió en su primera entrevista con los medios oficiales del Mallorca.

"Me considero un jugador rápido, con uno contra uno. Me gusta mucho encarar e irme de los rivales. Si puedo marcar goles, mejor, y si no, buscar la asistencia al compañero", aseguró. "Yo siempre me he fijado en Neymar porque es mi ídolo, pero también hay muchos jóvenes que juegan muy bien y normalmente me gusta mirarlos a todos y coger un poco de todos para ir mejorando", reconoció Virgili finalmente.