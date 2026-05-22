Mallorca, Girona, Elche, Osasuna y Levante viven una final por la permanencia

Archivo - Ivan Martin of Girona FC competes for the ball with Aleix Febas of Elche CF during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and Girona FC at Estadio Manuel Martinez Valero on December 7, 2025 in Elche, Alicant - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

RCD Mallorca, Girona FC, Elche CF, CA Osasuna y Levante UD buscarán este sábado evitar los dos últimos puestos de descenso en una última jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026 en la que el duelo entre gironís e ilicitanos en Montilivi se antoja decisivo, pudiendo repercutir en las opciones del resto de equipos.

En una última jornada de infarto, Mallorca, Girona, Elche, Osasuna y Levante llegan con opciones de bajar a LaLiga Hypermotion en el que se ha convertido en el descenso más caro de las últimas décadas, con equipos con opciones de perder la categoría con 42 puntos. Una jornada unificada (21.00 horas) en la que Montilivi, el Carlos Tartiere, el Coliseum y La Cartuja dictarán sentencia, y sólo con los bermellones sin depender de sí mismos.

El único enfrentamiento directo entre dos equipos involucrados será el Girona-Elche, en el que además las cuentas son claras para ambos, que dependen de sí mismos. Los locales necesitan los tres puntos para salvarse y los ilicitanos mantendrían la categoría, sin mirar a otros campos, puntuando.

Los de Míchel, que afirmó que firmaba llegar a la última jornada en la manera en la que ha llegado, tendrán que ganar por primera vez desde la jornada 30, y se amparan a la figura de Cristhian Stuani, autor de los últimos dos goles ligueros para hacerlo.

Enfrente, el Elche, cuya asignatura pendiente a lo largo de todo el curso son los partidos fuera de casa, se aferra su buen rendimiento en tierras gironís, donde sólo ha caído en dos de sus últimas ocho visitas. Especialmente en la retina de la afición ilicitana, que abarrotará la grada visitante de Montilivi, está el triunfo que supuso la vuelta del Elche a Primera División con el histórico gol de Pere Milla en el minuto 96.

OSASUNA NO QUIERE UNA TARDE DE TRANSISTORES EN GETAFE

En el Coliseum, Europa y descenso entrelazaran sus caminos con el duelo entre Getafe y Osasuna. Los azulones necesitan ganar para asegurar Europa sin mirar otros resultados ante un conjunto navarro que llega muy acuciado y en clara crisis de resultados de cara a evitar un descenso que se veía lejano.

Las cábalas son mucho más sencillas para el conjunto que entrena el italiano Alessio Liscia, que se ha metido en la lucha por el descenso después de un último mes de competición nefasto con cuatro derrotas consecutivas y cuando parecía que aspiraría a jugar competición europea. Sin embargo, sólo necesita evitar un quinto revés para no estar pendiente de otros campos.

De hecho, el equipo osasunista, que este año ha sido uno de los peores visitantes, sólo descendería a la Segunda División si además de perder ante los de José Bordalás, empatan a 42 puntos con Elche y Mallorca, o si es cuádruple, añadiendo al Levante. La mala noticia para los de Alessio Lisci es la duda por molestias musculares de Víctor Muñoz.

EL LEVANTE TAMBIÉN LO TIENE EN SU MANO, EL MALLORCA NO DEPENDE DE ÉL

En el Estadio de La Cartuja de Sevilla, el Levante buscará completar el milagro de una permanencia que parecía una quimera hace unos meses y que ahora tiene en su mano gracias a un final óptimo con tres vitales triunfos consecutivos.

Ahora, al conjunto granota, liderado en el banquillo por Luis Castro, le basta con puntuar para certificar la salvación, aunque incluso con la derrota sólo descendería si queda empatado a puntos con el Elche CF, que le tiene ganado el 'goal-average' particular. Todo ello ante un Real Betis que no tiene nada en juego después de haber certificado ya su clasificación a la Liga de Campeones.

Y el último equipo en discordia, y el que más complicado tiene la salvación es el RCD Mallorca, penúltimo con 39 puntos y que es el único de los implicados que no depende de sí mismo y necesita que le acompañen otros resultados.

Los bermellones, que juegan en casa frente a un descendido Real Oviedo, necesitan ganar su partido sí o sí y esperar que el Elche y Osasuna pierdan para salir beneficiados de ese cuádruple empate a 42 puntos con el que sueña aferrado a los goles de Vedat Muriqi.

El kosovar también se juega en esta última jornada ganar el Trofeo Pichichi. El delantero arranca la última jornada con 22 goles, a dos del madridista Kylian Mbappé, que jugará en el Santiago Bernebéu ante el Athletic Club, y consiguiera esa proeza, podría ser el primer jugador que lo logra pese a que su equipo baje a Segunda desde Enrique Castro 'Quini' en la temporada 1975-1976.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 38 DE LALIGA EA SPORTS

Sábado 23.

Girona - Elche. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 21.00.

RCD Mallorca - Real Oviedo. Sánchez Martínez (C.Murciano) 21.00.

Getafe - Osasuna. Quintero González (C.Andaluz) 21.00.

Real Betis - Levante. Busquets Ferrer (C.Balear) 21.00.

Valencia - Barcelona. Cordero Vega (C.Cántabro) 21.00.

Real Madrid - Athletic Club. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.00.

RCD Espanyol - Real Sociedad. Munuera Montero (C.Andaluz) 21.00.

RC Celta - Sevilla. Hernández Maeso (C.Extremeño) 21.00.

Alavés - Rayo Vallecano. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.