Malmö, última frontera para el sueño europeo del Granada

El Granada vivirá este jueves un partido pasar soñar en el Swedbank Stadium (19.00/GOL), donde visitará al Malmö sueco en el 'playoff' final de la Liga Europa, el último escollo para acceder a la fase de grupos de la competición europea.

Tras golear en su debut continental al Teuta (4-0) y cumplir el expediente ante el Lokomotiv Tbilisi (2-0), el Granada está a 90 minutos -salvo que haya prórroga en esta eliminatoria a partido único- de meter su nombre en el bombo para el sorteo que se celebrará el viernes.

Le separa de ese hito otro equipo que no ha recibido ni un gol en esta fase previa, donde el Malmö se ha deshecho del Cracovia polaco (2-0), el Honved húngaro (0-2) y el Lokomotiv Zagreb croata (5-0). Sus jugadores más peligrosos están siendo el centrocampista Soren Rieks y el delantero Isaac Kiese Thelin, con dos goles cada uno.

El Malmö es un histórico dominador del fútbol sueco que ha ganado 20 títulos de Liga y 14 de Copa, además de ser subcampeón de Europa en 1978/79, cuando perdió la final ante el Nottingham Forest. Adorna la entrada de su estadio una estatua de su canterano más ilustre, Zlatan Ibrahimovic, y llega como líder muy destacado del campeonato sueco, donde ya se han disputado 22 jornadas, por lo que tiene mucho más ritmo competitivo que añadir a un poderoso físico.

Por su parte, el Granada llega de encajar su primera derrota del curso, una contundente goleada ante el Atlético de Madrid (6-1), aunque es un tropiezo que no debería emborronar su notable arranque de temporada. Diego Martínez no podrá con los lesionados Antoñín ni Neyder Lozano, pero a cambio recupera a Quini, que ya ha superado su lesión muscular y vuelve para un día que puede ser histórico en el club andaluz, que apostará seguramente por su mejor once.