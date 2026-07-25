Publicado 25/07/2026 19:21

Mamadi Diakite se va del Kosner Baskonia después de una sola temporada

Archivo - Mamadi Diakite of Baskonia warms up during the EuroLeague Regular Season Round 17 match played between FC Barcelona and Baskonia at Palau Blaugrana on December 19, 2025 in Barcelona, Spain.
Archivo - Mamadi Diakite of Baskonia warms up during the EuroLeague Regular Season Round 17 match played between FC Barcelona and Baskonia at Palau Blaugrana on December 19, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

   MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Kosner Baskonia y el jugador guineano Mamadi Diakite, de 29 años y 2,06 metros de altura, han separado este sábado sus caminos después de una sola temporada del pívot defendiendo la camiseta azulgrana, a pesar de que tenía firmado otro año más por contrato.

   "Mamadi ha disputado un total de 76 partidos oficiales con el conjunto baskonista entre Liga Endesa, Copa del Rey y Euroliga, donde ha promediado 9,1 puntos, 4,4 rebotes y 11,5 créditos de valoración, llegando a conquistar con el club azulgrana el título de campeones de Copa del Rey 2026", resumió la entidad vitoriana en su página web.

   "Desde el club queremos agradecer a Mamadi su dedicación durante esta etapa y desearle la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal", concluyó la nota de prensa sobre un jugador con experiencia en la NBA y que ahora parece poner rumbo hacia el Dubai Basketball.

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