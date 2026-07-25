Mamadi Diakite se va del Kosner Baskonia después de una sola temporada

Archivo - Mamadi Diakite of Baskonia warms up during the EuroLeague Regular Season Round 17 match played between FC Barcelona and Baskonia at Palau Blaugrana on December 19, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia y el jugador guineano Mamadi Diakite, de 29 años y 2,06 metros de altura, han separado este sábado sus caminos después de una sola temporada del pívot defendiendo la camiseta azulgrana, a pesar de que tenía firmado otro año más por contrato.

"Mamadi ha disputado un total de 76 partidos oficiales con el conjunto baskonista entre Liga Endesa, Copa del Rey y Euroliga, donde ha promediado 9,1 puntos, 4,4 rebotes y 11,5 créditos de valoración, llegando a conquistar con el club azulgrana el título de campeones de Copa del Rey 2026", resumió la entidad vitoriana en su página web.

"Desde el club queremos agradecer a Mamadi su dedicación durante esta etapa y desearle la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal", concluyó la nota de prensa sobre un jugador con experiencia en la NBA y que ahora parece poner rumbo hacia el Dubai Basketball.