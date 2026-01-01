El Manchester City afloja su presión al Arsenal con un empate en Sunderland

Sunderland - Manchester City - Richard Sellers/PA Wire/dpa

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City no pasó del empate sin goles ante el Sunderland este jueves en la jornada 19 de la Premier, para quedarse a cuatro puntos del líder Arsenal, mientras que el Liverpool no pudo tampoco con el Leeds en Anfield (0-0).

Los de Pep Guardiola aflojaron su presión sobre la cabeza de la liga inglesa tras la sufrida visita al Stadium of Light, donde tuvo ocasiones el City pero también pudo perder. El recién ascendido, séptimo, vendió cara su piel una vez más con un despliegue defensivo que resistió a Erling Haaland y compañía.

Las intervenciones del portero Robin Roefs fueron también decisivas para un Sunderland que se libró del 0-1 de Bernardo Silva por un ajustado fuera de juego a los siete minutos. Gianluigi Donnarumma también se lució ante Brian Brobbey y poco a poco empezó a pasarlo mal el City. El intercambio de ocasiones lo retomó Savinho para los visitantes en la reanudación, dos muy claras.

El brasileño se lesionó y dejó su sitio a un Jérémy Doku que multiplicó el peligro celeste. A los locales se les acumuló la tarea en defensa con Josko Gvardiol rozando el gol en un par de ocasiones, pero resistió el Sunderland, invicto en casa, para hacer un favor al Arsenal, más líder para empezar el 2026, en la lucha por el título.

Mientras, el Año Nuevo trajo el mismo Liverpool que no convence con su juego, poco fútbol y pocas ocasiones. Hugo Ekitike perdonó una muy clara en el primer tiempo. Los de Arne Slot dominaron la posesión pero se tuvieron que conformar con el punto ante un Leeds en buen momento, que aleja otro poco la zona de descenso. Para el equipo 'red' supone la séptima jornada seguida sumando, cierto consuelo después de su crisis de derrotas, y mantiene el 'Top 4', pero se queda con 33 puntos, a 12 del liderato.

Además, el Fulham evitó la escapada del Crystal Palace en la tabla con un golazo (1-1) de Tom Cairney, alargando el bache de los de Selhurst Park, con ambos equipos en mitad de tabla. Con los mismos 27 puntos, el también londinense Brentford sacó un empate sin goles a su vecino Tottenham, duodécimo con 26.