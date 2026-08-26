El Manchester City ficha a Bouaddi y vende a Nico González

Archivo - 09 July 2026, US, Foxborough: Morocco's Ayyoub Bouaddi dribbles the ball during the 2026 FIFA World Cup quarter-final match between France and Morocco at Boston Stadium. Photo: Scott Rausenberger/ZUMA Press Wire/dpa - Scott Rausenberger/ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City inglés confirmó este miércoles el fichaje por las próximas cinco temporadas del joven centrocampista marroquí de 18 años Ayyoub Bouaddi, además de la venta del español Nico González, quien seguirá en la Premier con el Newcastle.

"Bouaddi se incorpora como uno de los jugadores jóvenes más prometedores del fútbol mundial, tras disputar 96 partidos con el Lille y sumar ya ocho internacionalidades (con Marruecos)", apuntó el City, que con este fichaje refuerza una zona donde ha perdido a los españoles Rodri Hernández y Nico, al portugués Bernardo Silva y al neerlandés Tijjani Reijnders.

Bouaddi llega procedente del LOSC Lille francés y es el segundo fichaje importante del equipo inglés este verano, tras la incorporación de Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest, por 116 millones de libras (más de 135 millones de euros). Según Press Association, el acuerdo tiene un valor inicial de 81 millones de libras (94,5 millones de euros) y el resto de la cantidad se completará con posibles cláusulas adicionales.

El internacional marroquí, que fue una de las sensaciones del pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, aunque jugó con Francia en categorías inferiores, debutó con el club de la Ligue en la Conference League apenas con apenas 16 años y posteriormente se hizo un hueco como titular durante las dos temporadas siguientes. Según el City, su nuevo fichaje es un "elegante centrocampista, dotado de gran calidad con balón".

"Este es un día muy especial para mí y mi familia. El Manchester City es, para mí, el mejor club del mundo. Es un sueño estar aquí y poder decir que soy jugador del City. He pasado la mayor parte de mi vida trabajando duro para convertirme en el mejor jugador posible y llegar a lo más alto del fútbol", admitió el futbolista marroquí.

Bouaddi lleva "muchos años siguiendo" a su nuevo equipo. "Me encanta su estilo de juego. El City siempre intenta jugar un fútbol de calidad y ya han demostrado que son ganadores, este club parece construido para ganar. La plantilla es de nivel mundial y Enzo (Maresca) es un entrenador top. Tengo muchísimas ganas de jugar en el Etihad Stadium, delante de toda la afición", añadió.

El internacional también reconoce que "todavía" tiene "mucho margen de mejora". "Sólo tengo 18 años. Estoy contento con el progreso que he hecho hasta ahora, pero también sé que puedo mejorar muchísimo. Este es, sin duda, el mejor lugar para conseguirlo. Este club exige títulos y yo daré todo para asegurarme de que peleamos por cada trofeo", subrayó en la web del club inglés.

Por su parte, el director de Fútbol del Manchester City, Hugo Viana, considera que "el potencial" de Bouaddi "es extremadamente alto". "Es un jugador que reúne todo lo que necesita un centrocampista de primer nivel. Con sólo 18 años, ya cuenta con una inteligencia futbolística sobresaliente. Eso no hará más que mejorar bajo la guía de Enzo", indicó.

"Le hemos seguido muy, muy de cerca. A lo largo de este proceso nos hemos convencido cada vez más de que es un enorme talento que triunfará en el City. Estamos muy contentos de que se haya unido a nosotros y ahora nuestro trabajo es asegurarnos de proporcionarle todo lo que necesita para desarrollar su potencial", añadió.

Unas horas después, el conjunto de Mánchester anunció la salida de Nico González rumbo a Newcastle. El mediocampista, hijo de la leyenda del Dépor Fran y formado en el FC Barcelona, estuvo año y medio en el City tras jugar en el Oporto y marcó cuatro goles en 59 partidos con la camiseta celeste.

"Estoy muy contento de estar aquí en este increíble club. Solo he escuchado cosas maravillosas sobre el club y la ciudad, así que estoy muy emocionado de vivir aquí y ser parte de este proyecto", afirmó Nico en la web de un Newcastle que celebró una contratación que perseguían, según su director deportivo, Ross Wilson.

"Hemos trabajado pacientemente en este traspaso durante varias semanas. Era el que queríamos y estamos encantados de darle la bienvenida. Ya ha demostrado su calidad en la Premier League y estamos seguros de que aún tiene mucho que ofrecer con la camiseta blanquinegra", afirmó en el comunicado.