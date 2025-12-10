Erling Haaland of Manchester City celebrates a goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between Real Madrid C.F. and Manchester City at Bernabeu stadium on December 10, 2025 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El Manchester City hurga en la herida del Real Madrid

Un correcto equipo inglés remonta con goles de Haaland y O'Reilly el tanto inicial de Rodrygo y deja muy tocado al conjunto merengue

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid perdió este miércoles por 1-2 ante el Manchester City en la sexta jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26, un duelo en el que los de Pep Guardiola remontaron con goles de Erling Haaland, de penalti, y de Nico O'Reilly, el tanto inicial de Rodrygo Goes, para sufrir el conjunto merengue su segunda derrota consecutiva y agravar su herida.

Xabi Alonso y los suyos, como ante el RC Celta, volvieron a vivir una noche aciaga en el Santiago Bernabéu, esta vez sin un lesionado Kylian Mbappé -no jugó ni un minuto- en un encuentro crucial para el proyecto liderado por el tolosarra. Rodrygo dio esperanza y brío con el 1-0 muy rápido y rompiendo una sequía de 32 encuentros sin marcar -desde marzo-, pero un Manchester City lejos de la excelencia de épocas pasadas fue capaz de darle la vuelta.

O'Reilly, aprovechando la fragilidad de los blancos a balón parado, y Haaland, que convirtió un penalti claro cometido por Antonio Rüdiger sobre el noruego, pusieron el 1-2 antes del descanso. El resultado pudo ser más abultado para los ingleses, pero un sensacional Courtois evitó otra goleada. Los blancos se metieron en el partido en el típico arreón final, pero no fue suficiente y un correcto City deja al conjunto merengue con 12 puntos cerrando un 'top 8' en el que se asienta el club 'cityzen' (13).

Ni tres minutos y Gonzalo García recuperó un buen balón y envió a Rodrygo Goes, al que derribaron cometiendo penalti, pero el VAR corrigió a Clément Turpin y finalmente fue fuera del área. Fede Valverde remató fuera el lanzamiento y Vinícius Júnior tuvo otra gran ocasión apenas dos minutos después. Inicio eléctrico de los blancos, hasta que el City empezó a crecer con balón, pero sin amenazar la portería de Courtois.

El Bernabéu disfrutaba de minutos de más tensión que fútbol, con ambos equipos intercambiando fases con balón y otras defendiendo en bloque medio-bajo, pero los porteros seguían sin aparecer. Hasta que un robo de Álvaro Carreras permitió salir al contragolpe a los blancos, Rodrygo recibió en la derecha y encaró hacia el área disparando cruzado e imposible para Gianluigi Donnarumma para abrir el marcador.

La alegría en el feudo madridista duró poco, porque en un córner en contra, Josko Gvardiol saltó solo en el segundo palo, Courtois atinó a despejar el remate del croata, pero el rechace le cayó a Nico O'Reilly sin oposición e igualó de nuevo el partido aprovechando la debilidad defensiva del conjunto merengue.

El 1-1 no sentó bien a los pupilos de Xabi Alonso, y un error de Antonio Rüdiger, que abrazó de manera ostensible derribando en el área a Haaland. Turpin fue a verlo a la pantalla y señaló penalti. El delantero noruego no erró y colocó a su equipo por delante antes del descanso, neutralizando unos buenos primeros 15 minutos del Real Madrid, que pudo irse al vestuario dos goles por detrás si no es por Courtois y dos paradas salvadoras.

La segunda mitad arrancó con Haaland en el suelo por unas molestias de las que pareció recuperarse. Y el partido se rompió después de una ocasión clarísima de Jude Bellingham en un mano a mano ante Donnarumma, pero el inglés picó el balón por encima del larguero. El City respondió con un remate de Cherki, también dentro del área, que atajó de milagro el portero belga del Real Madrid.

Y es que Courtois era el mejor de los suyos, desbaratando otras tantas ocasiones de Jérémy Doku y Cherki, evitando una goleada sonrojante con un Real Madrid que vivía roto y casi a tumba abierta obligado por el resultado y un Bernabéu que se impacentaba con el paso de los minutos.

La grada, que aplaudió el estreno de Endrick en Champions, empujó a su equipo en la recta final, donde disfrutaron los blancos de una oportunidad clara de Vinícius a la salida de un córner. El '9' brasileño también tuvo la suya de cabeza, pero sin fortuna; al Real Madrid no le daba para empatar el partido.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 1 - MANCHESTER CITY, 2 (1-2, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio (Endrick, min.79), Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Ceballos (Brahim Díaz, min.67), Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García (Güler, min.58) y Vinícius.

MANCHESTER CITY: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva, Cherki (Savinho, min.70); Foden (Reijnders, min.70), Haaland (Marmoush, min.70) y Doku.

--GOLES:

1-0, min.28: Rodrygo Goes.

1-1, min.35: Nico O'Reilly.

1-2, min.43: Erling Haaland.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA). Amonestó a Rüdiger (min.43), Rodrygo (min.87) y Carreras (min.88) por parte del Madrid. Y a Foden (min.11), O'reilly (min.76) y Bernardo Silva (min.90) en el Manchester City.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.