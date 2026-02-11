El Manchester City no cesa en su presión al líder y el Liverpool se acerca a puestos europeos

February 11, 2026, Manchester, Lancashire, England: 11th February 2026; Etihad Stadium, Manchester, Lancashire, England; Premier League Football, Manchester City versus Fulham; Bernardo Silva of Manchester City celebrates after Antoine Semenyo scores th - Europa Press/Contacto/Roger Evans

El Manchester City ha batido este miércoles por 3-0 al Fulham FC y ha vuelto a presionar al Arsenal FC, líder de la Premier League inglesa, durante una jornada 26 donde el Liverpool FC se ha acercado a los puestos de acceso europeo tras ganar por 0-1 en su visita al Sunderland AFC.

En el Etihad Stadium, los locales abrieron el marcador en el 24' por obra de Antoine Semenyo, remachando a bocajarro un balón suelto tras un cabezazo fallido de Erling Haaland. El propio Haaland selló el tercer gol de los 'citizens' en el 39' con un zurdazo raso desde fuera del área y antes había hecho Nico O'Reilly el 2-0 a la media hora de partido.

Gracias a esta victoria, los pupilos de Pep Guardiola alcanzaron desde su segunda posición los 53 puntos, mientras que el Arsenal luce 56 y tiene un partido menos. Justo por debajo de esos dos contendientes por el título sigue el Aston Villa, con 50 puntos después de vencer por 1-0 al Brighton & Hove Albion gracias a un autogol de Jack Hinshelwood en un córner.

Además, en su lucha por puestos de competiciones europeas, el Liverpool sacó un valioso triunfo del Stadium of Light. El único gol del encuentro, marca de la casa, fue un cabezazo del central neerlandés Virgil van Dijk a la salida de un córner. Esta buena cosecha fuera de casa colocó a los 'reds' con 42 puntos, detrás de Manchester United (45) y de Chelsea (44).

Por último, en la zona baja de la tabla, el Burnley (18 pts.) cogió algo de oxígeno gracias a su victoria por un ajustado 2-3 en su visita al Crystal Palace (32 pts.), remontada incluida con las dianas de Hannibal Mejbri y de Jaidon Anthony junto a un gol en propia puerta de Jefferson Lerma, dejando inservible el doblete local de Jorgen Strand Larsen.