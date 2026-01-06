El Manchester City pierde a Rúben Dias hasta febrero

Ruben Dias of Manchester City greets the supporters during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between Real Madrid C.F. and Manchester City at Bernabeu stadium on December 10, 2025 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MANCHESTER (INGLATERRA), 6 (PA Media/dpa/EP)

El Manchester City inglés tendrá problemas en su parte defensiva después de que el técnico catalán Pep Guardiola confirmase este martes que no podrá contar con el central Rúben Dias hasta el mes de febrero por una lesión muscular.

"Es un problema en los isquiotibiales, de cuatro a seis semanas", dijo Guardiola sobre Dias en la rueda de prensa previa al choque del miércoles contra el Brighton. El central no pudo acabar el partido del pasado fin de semana ante el Chelsea en la Premier League.

La noticia llega después de que el lunes se confirmara que el defensa croata Josko Gvardiol estaría fuera de los terrenos de juego durante bastantes semanas por una fractura en la pierna. Ambos se unen a otro central lesionado, el inglés John Stones, mientras que Guardiola tampoco puede contar con el argelino Rayan Ait-Nouri, presente en la Copa Africana de Naciones, por lo que el neerlandés Nathan Ake queda casi como uno de los pocos defensas disponibles.

Esta situación ha planteado la posibilidad de que el City busque fichar a un defensa este mes y ha habido informes de que Marc Guehi, del Crystal Palace, estaría en el radar. "Quizá consigamos algo, pero no vamos a comprar cuatro o cinco jugadores como ocurrió la temporada pasada", advirtió Guardiola.