Manchester City y Real Madrid viven un primer asalto tempranero

Los ingleses, de bajón, y los blancos se cruzan obligados en la ida del 'playoff' de Champions en un Etihad hasta ahora inaccesible

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City y el Real Madrid se enfrentan este martes (21.00) en la ida del 'playoff' de la Liga de Campeones, un duelo entre los últimos campeones continentales que llega más pronto de lo esperado tras una primera fase por debajo de lo esperado de ambos equipos, con los ingleses de bajón y con los blancos en su séptimo intento de conquistar el Etihad Stadium para volver con margen a la vuelta en Chamartín.

El feudo 'citizen' acoge este martes un primer desafío ingente para Manchester City y Real Madrid, un cruce que suele darse en rondas posteriores y más cercanas a la final, y que en esta ocasión dejará muy pronto en la estocada a un candidato serio al título. Y llega en un momento crítico para ambos, aunque los locales están más necesitados y obligados.

Los de Pep Guardiola, campeones continentales en 2023, están viviendo un curso difícil, en el que el primer tercio ha estado muy lejos del nivel habitual de sus equipos. Prueba de ello es su quinto puesto en la Premier League, a 15 puntos del líder Liverpool, después de sumar 7 derrotas en 24 jornadas. La última, muy dura, por 5-1 frente al Arsenal, de la que se repusieron, aunque con excesivo sufrimiento, ante el Leyton Orient, de tercera división, por 1-2.

El cuarto cruce consecutivo entre City y Real Madrid tampoco llega en el mejor momento para los de Carlo Ancelotti, que vienen de empatar (1-1) ante el Atlético en el derbi, aunque siguen en el liderato doméstico con solo un punto de ventaja. Pero las bajas en defensa en los últimos meses han sido un dolor de cabeza para el técnico italiano, que ha tenido que hacer encaje de bolillos para un febrero tan frenético como crucial.

Sin los lesionados Éder Militao, David Alaba, Antonio Rüdiger y Lucas Vázquez, los blancos colocarán, como en las últimas semanas, una defensa de emergencia. Fede Valverde volverá a aparecer en el carril derecho, mientras Fran García y Ferland Mendy se disputan el izquierdo, con el joven pero notable Raúl Asencio y el centrocampista Aurélien Tchouameni serán la pareja de centrales.

Estos serán los encargados de parar a los Erling Haaland -4 goles en los últimos 5 partidos-, Phil Foden, Savinho, Omar Marmoush -flamante fichaje 'citizen' que ha desplazado a Kevin de Bruyne- y compañía. Y es que la disciplina y concentración defensivas apuntan a ser las claves en el destino del partido. Ese ha sido el talón de Aquiles de ambos equipos, por lo que la contundencia en sus áreas podrían marcar la diferencia -solo dos porterías a cero en 2025-.

Así, lo demuestran los últimos enfrentamientos. En el Etihad, los de Ancelotti han vuelto de Mánchester con nueve goles en contra en las últimas tres visitas -ocho en dos partidos-, aunque el partido del pasado curso fue un ejemplo de resiliencia y solidaridad y compromiso atrás, defendiendo con uñas y dientes un empate para avanzar a semifinales en penaltis.

Los 'citizens' quieren revancha de nuevo en el gran reto de asestar el primer golpe al vigente campeón, buscando ese empujón y punto de inflexión para una temporada llena de altibajos. Y lo intentará bajo el refugio de un Etihad talismán en Europa, con una racha de 34 partidos invicto (29V y 5E) -no pierden desde septiembre de 2018-, aunque los blancos son el equipo que les ha eliminado más veces de la Champions (3).

Ante esto, un año más, los de Ancelotti quieren romper su maldición con el feudo 'skyblue', donde no han ganado nunca en seis visitas desde 2012. El deber de los blancos es no volver a Madrid con la eliminatoria perdida para no caer en la primera eliminatoria después de la primera fase por primera vez desde la 2019-2020 -los eliminó el City-.

Los blancos, con hasta cinco futbolistas -Bellingham, Modric, Camavinga, Tchouameni y Endrick- y el propio Ancelotti apercibidos, necesitan reencontrarse con su mejor versión en su competición fetiche, todavía con la asignatura pendiente de rendir ante un 'gigante'. En Anfield y ante el AC Milan en casa cayeron, y ahora afrontan el examen más complicado hasta ahora.

Para este Clásico moderno de la Champions, Ancelotti debe decidir si dar minutos a Eduardo Camavinga junto a Dani Ceballos o elegir a Luka Modric como compañero del de Utrera. Mientras que se encomendarán al indudable talento de los 'cuatro fantásticos', indiscutibles al ser su mayor baza. En el City, como en otras ocasiones, Guardiola podría optar por Stones en el doble pivote, mientras unos de sus mayores peligros serán los extremos con Savinho, Foden y Marmoush.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

MANCHESTER CITY: Ederson; Nunes, Khusanov, Akanji, Gvardiol; Kovacic, Stones, Bernardo Silva; Marmoush, Haaland y Foden.

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Tchouameni, Asencio, Fran García; Ceballos, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA).

--ESTADIO: Etihad Stadium.

--HORA: 21.00/Movistar+ Liga de Campeones.