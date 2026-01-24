El Manchester City vuelve a ganar y el Liverpool agrava su crisis en la Premier League

24 January 2026, United Kingdom, Manchester: Manchester City's Antoine Semenyo (C) celebrates scoring his side's second goal with teammates during the English Premier League soccer match between Manchester City and Wolverhampton Wanderers at the Etihad St - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City ha derrotado este sábado por 2-0 al Wolverhampton Wanderers durante la jornada 23 de la Premier League, mientras que el Liverpool ha caído por 3-2 en su visita al Bournemouth a causa de un gol de Amine Adli en el tiempo de descuento y que ha agravado la crisis de los 'reds' en la competición liguera.

En el Etihad Stadium, el equipo de Pep Guardiola puso fin a cuatro partidos seguidos sin ganar en la liga hundiendo a un colista casi sentenciado. Sin Erling Haaland ni Phil Foden, en el banquillo ambos, con los goles de Omar Marmoush y Antoine Semenyo en el primer tiempo, y el debut de Marc Guehi, el City hizo los deberes ante el Wolves.

El conjunto de Mánchester metió así algo de presión en su persecución al líder Arsenal, a cuatro puntos antes de que los 'gunners' reciban este domingo al Manchester United. Guardiola ve que los fichajes se adaptan, con el tanto de Marmoush en su regreso al once, y el tercero del recién llegado Semenyo. Además, Guehi dio calma a una zaga que no encajó.

Mientras, en mitad de tabla se animó a mirar hacia arriba el Fulham con el 2-1 al Brighton & Hove Albion gracias al tanto definitivo de Harry Wilson en el descuento, y el Sunderland se vio superado (3-1) por un West Ham que, con su segunda victoria seguida, ambas ya con el español Paco Jémez en su cuerpo técnico, acerca la salvación.

Por otro lado, el Tottenham maquilló en el descuento, gracias al 2-2 del Cuti Romero, otro paso en falso en Premier contra un Burnley en descenso. El discutido Thomas Frank parece apostarlo todo a Europa, en el top 8 de la Champions League, como hizo Ange Postecoglou el año pasado en el banquillo 'spur', proclamándose campeón de la Liga Europa.

Por último, en el Vitality Stadium, el Liverpool mostró nuevamente su cara amarga. Tras haber brillado recientemente contra el Olympique de Marsella en la Champions, triunfo incluido por 0-3, al equipo 'red' se le puso cuesta arriba esta cita doméstica en cuanto se vio 2-0 a la media hora debido a los goles de Evanilson y de Álex Jiménez.

Virgil van Dijk redujo distancias antes del descanso y se redimió de un error en uno de los goles previos de su rival, y Dominik Szoboszlai hizo el 2-2 momentáneo en el 80'. Sin embargo, un barullo en el tiempo de alargue tras un saque de banda propició el 3-2 de Adli. Eso dejó al Liverpool con 36 puntos en crisis y al Bournemouth con 30 puntos.