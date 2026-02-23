El Manchester supera al Everton y regresa a 'zona Champions'

23 February 2026, United Kingdom, Liverpool: Manchester United's Benjamin Sesko celebrates scoring their side's first goal of the game during the English Premier League soccer match between Everton and Manchester United at the Hill Dickinson Stadium. Phot - Peter Byrne/PA Wire/dpa

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Manchester United, con un solitario gol de Benjamin Sesko, ha superado este lunes al Everton a domicilio (0-1) en el último partido de la vigésima séptima jornada de la Premier League, un resultado que permite a los 'red devils' retornar a la cuarta posición y, por tanto, a la zona de acceso a la Liga de Campeones.

El delantero esloveno, que ingresó en el terreno de juego del Hill Dickinson Stadium en el minuto 58 sustituyendo a Amad Diallo, apareció libre de marca en el 71 para aprovechar un balón de Bryan Mbeumo y enviarlo al fondo de las mallas con un remate ajustado.

Con este triunfo, los de Michael Carrick dejan atrás el empate ante el West Ham -que cortó una racha de cuatro victorias seguidas- y alcanzan los 48 puntos, tres más que el Chelsea. Por su parte, el Everton encaja su segunda derrota consecutiva y se queda con 37 unidades, a ocho de la última plaza de acceso a competición europea, la de los 'blues'.