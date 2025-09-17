El Manchester United anuncia récord de ingresos y reduce las pérdidas

LONDRES, 17 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

El Manchester United reveló unos ingresos récord de 767,9 millones de euros en la última temporada, y redujo sus pérdidas de 130,4 millones a 38 millones en el ejercicio, a pesar del rendimiento por debajo de lo esperado a nivel deportivo.

Los 'Diablos Rojos' se quedaron no clasificaron a la Liga de Campeones en la temporada 2024/25, terminando la temporada en el puesto º5 de la Premier League, su peor clasificación en 51 años. Sin embargo, los ingresos del United aumentaron ligeramente, un 0,7%, hasta 767,9 millones, y las cuentas del ejercicio que finalizó el 30 de junio de 2025 muestran que las pérdidas de explotación cayeron de 79,8 millones de euros a 21,2 millones en comparación con los 12 meses anteriores.

Las pérdidas totales cayeron de 130,4 millones a 38 millones, después de que el copropietario Jim Ratcliffe llevara a cabo algunos cambios de gran envergadura dentro de la entidad, como reducción de personal, en un club que, según afirmó en marzo, se había "descarrilado" como negocio.

El multimillonario británico llegó a advertir de que el United habría "quebrado en Navidad" si no se hubieran tomado "decisiones realmente duras", algo que Omar Berrada, consejero delegado, cree que ayudará a seguir avanzando.

"A medida que nos asentamos en la temporada 2025/26, estamos trabajando duro para mejorar el club en todas las áreas. En el terreno de juego, estamos satisfechos con las incorporaciones que hemos hecho a nuestras plantillas masculina y femenina durante el verano, ya que estamos construyendo a largo plazo", valoró.

Además, indicó que lograr esos ingresos récord "en un año tan difícil para el club demuestra la resistencia que caracteriza al Manchester United". "Nuestro negocio comercial sigue siendo fuerte, ya que continuamos ofreciendo productos atractivos y experiencias para nuestros aficionados, y el mejor valor de su clase a nuestros socios", defendió.

"A medida que empezamos a sentir los beneficios de nuestro programa de reducción de costes, existe un potencial significativo para mejorar el rendimiento financiero, lo que, a su vez, apoyará nuestra principal prioridad: el éxito en el terreno de juego", aseguró.

El United espera que el próximo ejercicio le reporte unos ingresos de entre 737 y 760 millones de euros, a pesar de quedarse sin competición europea por primera vez desde 2014/15. Los beneficios del club antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones fueron de 210,6 millones de euros.

En cuanto a sus perspectivas, el United afirmó que "el club sigue comprometido y cumpliendo tanto las normas de beneficios y sostenibilidad de la Premier League como el Reglamento de Juego Limpio Financiero de la UEFA".

Los resultados publicados el miércoles mostraron que los ingresos por retransmisiones en los 12 meses que finalizaron el 30 de junio de 2025 disminuyeron en 56,3 millones de euros, hasta 199,2 millones, después de que el equipo masculino disputara la Europa League en lugar de la Liga de Campeones.

Este cambio, junto con la salida de jugadores y el proceso de reestructuración, hizo que los gastos por prestaciones a empleados disminuyeran en 59,3 millones de euros, un 14,1% menos que el año anterior, hasta los 360,8 millones.

El club declaró haber gastado 42,1 millones de euros en partidas excepcionales, que incluían indemnizaciones a empleados como parte de su "plan de transformación" junto con el antiguo jefe Erik ten Hag y su personal. Ahora, la deuda principal del United sigue siendo de unos 748 millones.