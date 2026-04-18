El Manchester United ata la Champions con la crisis del Chelsea

Chelsea - Manchester United - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Manchester United venció (0-1) al Chelsea este sábado en la jornada 33 de la Premier para encarrilar su presencia en la próxima Champions, mientras que el Tottenham empató (2-2) con el Brighton y no pudo salir de la zona de descenso.

El equipo 'red devil' asaltó Stamford Bridge y endosó al equipo 'blue', que lucha también por la máxima competición europea, su cuarta derrota seguida. Matheus Cunha hizo el tanto del encuentro antes del descanso, mientras que el Chelsea se frustró una vez más sin gol y con tres ocasiones a la madera. El United sumó así 58 puntos, por los 48 de los londinense.

Por su parte, uno de los grandes del fútbol inglés como el Tottenham se quedó en la zona roja que cayó la pasada jornada por culpa de 2-2 de Georginio Rutter en el minuto 95. El Brighton jugó con los miedos de los 'Spurs', incapaces de quedarse el triunfo tras los goles del español Pedro Porro, y de Xavi Simons en el minuto 77.

Además, el Bournemouth de Andoni Iraola superó (1-2) al Newcastle para mantener su esprint final en busca de la zona europea. El equipo del conjunto español, quien ya anunció su adiós a final de temporada, sumó 48 puntos, gracias al tanto definitivo de Adrien Truffert en el minuto 85 y aprovechó el empate (0-0) entre Brentford (48) y Fulham (45), y del propio Brighton (47).