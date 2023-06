Mancini: "De la Fuente lo hará muy bien"

"Es la segunda vez que llegamos a la fase final, no es sencillo"



MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador italiano de fútbol, Roberto Mancini, destacó la progresión de su equipo, en su segunda 'Final 4' de la Liga de Naciones, en busca de "más frescura que experiencia" para la semifinal de este jueves contra España, rival al que auguró buenas actuaciones con Luis de la Fuente en su banquillo.

Mancini compareció en rueda de prensa antes del duelo en el Twente Stadion de Enschede, donde Italia tratará de evitar otro caída desde las alturas. "Tuvimos mala suerte, pudimos haberlos ganados a todos: el fútbol puede ser cruel", dijo en referencia a las finales perdidas por Roma, Fiorentina, Inter de Milán y la Sub-20, en Liga Europa, Conference, Champions y Mundial.

"España siempre ha jugado de la misma manera, tienen mucha calidad y una cantidad de jugadores que nosotros no tenemos. Enfrentarlos siempre es muy difícil. Pero estamos en la segunda 'Final Four' consecutiva. No es sencillo y queremos ganar", explicó.

El preparador italiano fue preguntado por el cambio de tercio en el banquillo de la 'Roja' después del Mundial de Catar 2022. "Cuando no sale bien, el entrenador siempre paga. Luis Enrique es un grande y De la Fuente también lo hará muy bien porque tiene muchos jugadores buenos y técnicos", afirmó.

Por otro lado, Mancini se refirió a sus opciones en el once. "Con España quizás se necesite más frescura que experiencia. Y en cualquier caso, tenemos mucha experiencia, incluso de jugadores jóvenes", afirmó, con la opción de que Mateo Retegui juegue arriba junto a Zaniolo y un Chiesa que no estaría para 90 minutos.

Las dudas del técnico italiano parecen estar arriba, pero atrás Bonucci y Acerbi parecen fijos, mientras que el centro del campo apunta al habitual con Barella, Jorginho y Verratti.