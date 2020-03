Mangala: "Incluso sin síntomas, somos un peligro para otros"

"No es una broma, la única solución es la contención"

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Valencia CF Eliaquim Mangala, uno de los cinco casos de coronavirus en el club 'che', ha asegurado este martes que es un ejemplo de que personas sin síntomas pueden tener el coronavirus y ser un "peligro" para otros ciudadanos, por lo que pide el confinamiento y seguir con las pautas de las autoridades.

"No todos tienen la suerte de tener un sistema inmune funcional. Potencialmente, todos somos un riesgo. Incluso si no tienes síntomas, puedes ser un peligro, es un peligro. Soy un ejemplo", aseguró en declaraciones a 'L'Équipe' recogidas por Europa Press.

Mangala, pese a no tener síntomas de enfermedad, dio positivo en Covid-19 y está aislado en su casa, donde no obstante puede seguir haciendo ejercicios siguiendo las recomendaciones del cuerpo técnico del club.

Por ello, por estar contagiado y ser portador del virus, avisa a la ciudadanía de que esta pandemia no es ninguna "broma" y de que se debe hacer un confinamiento total para no propagarlo más.

"Lo que ha estado sucediendo durante varias semanas en Italia, sucede con nosotros. ¡No es una broma! No podemos aterrizar en un parque, como si nada hubiera pasado, no es así como vamos a detener la epidemia. La realidad es que la única solución es la contención", apuntó.

El central internacional galo se tomó como una broma cuando el doctor le comunicó su positivo, pero de inmediato se dio cuenta de la realidad. "Cuando me habló de las medidas de contención, la fecha límite de catorce días, el hecho de que tenía que mantener a mis hijos alejados, entendí que no lo era", reconoció.

"Estoy confinado en casa. Tengo suerte, tengo una casa donde mi familia puede permanecer aislada. Evitamos cruzarnos tanto como sea posible. Tengo cero síntomas, por lo que puedo seguir manteniéndome haciendo culturismo. Nos dieron un programa. Con una máscara, salgo a mi jardín para continuar entrenando. Y luego veo documentales, películas, juego a la consola. Hay Netflix, y también leo", desveló sobre su día a día.

Tras el partido en Milán contra el Atalanta, de la Liga de Campeones, se contagió igual que otros cuatro miembros del Valencia CF, como sus compañeros de equipo Ezequiel Garay y José Luis Gayà. "El fútbol es un deporte donde necesariamente hay contactos, en partidos y entrenamientos. En la sala de pesas, por ejemplo, con las pesas, puedes estar dejando el virus. Puede ir muy rápido. Y creo que la gente no es consciente de eso", lamentó.

"Mientras no te suceda a ti o a alguien cercano a ti, tal vez lo tomes a la ligera, pero la realidad está ahí. Y la realidad es que no solo le sucede a los demás. Si hay casos como yo, es decir, personas que son portadoras y que no tienen síntomas, significa que hay otros", avisó.

Por ello, se mostró muy molesto con quienes se toman a la ligera este virus. "Cuando veo las fotos de restaurantes o parques, me digo que hay un problema. Las personas deben darse cuenta de que incluso si no es un peligro para ellas, puede ser un peligro para los demás", reiteró.