Manolo González: "Llegar al Bernabéu es importante, pero me gustaría repetirlo"

Manolo Gonzalez, head coach of Espanyol, saludates to the supporters during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and RCD Espanyol at Civitas Metropolitano stadium on August 28, 2024, in Madrid, Spain.

Manolo Gonzalez, head coach of Espanyol, saludates to the supporters during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and RCD Espanyol at Civitas Metropolitano stadium on August 28, 2024, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, aseguró que para su carrera como técnico es "importante" llegar al estadio Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid, este sábado en LaLiga EA Sports, si bien cree que la cúspide para él sería poder repetirlo muchos años porque significaría que el club blanquiazul sigue en la elite y sin más visitas a Segunda.

"El punto culminante será estar muchos años en el Espanyol y en Primera. Que el club esté donde merece estar. Si lo consigo, sí será culminante para mí. Pero mañana llega un estadio especial, pero la idea es estar aquí mucho tiempo y que el club mejore día a día. Llegar al Bernabéu es un punto importante pero me gustaría repetirlo muchos años. Sería bueno para la estabilidad del club", recalcó en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que no contaba con poder llegar a entrenar a un equipo de primer nivel en todo un Bernabéu. "Para una persona que desde pequeño ha vivido para ser jugador de alto nivel, y que no pudo llegar... Y como entrenador, me puse porque me gustaba entrenar y me gustaba el fútbol pero no te lo esperas, porque no tenía ambición... Esto es porque he ido entrenando con lo que surgía, haciendo buenos años la carrera ha ido sola y no forzada", añadió.

Ahora, va convencido de que su RCD Espanyol puede ganar en el feudo blanco. "Vamos convencidos como hemos ido a cada partido de que el equipo va a ganar. Salimos a ganar. El partido es complicadísimo, igual que el del Atlético, pero creemos mucho en lo que hacemos y estamos convencidos de que podemos ganar allí", se sinceró.

"La idea es que no nos corran. Cuando te ahogan y te atacan con avalancha, que nos pasará seguro, será importante controlarlo y que no pase factura. Tendremos que correr más que el rival, por ahí pasa el partido de mañana. Y tener personalidad, también", argumentó el técnico 'perico'.

Para González, cuyo equipo suma dos victorias y un empate en las tres últimas jornadas de LaLiga, es "muy importante la efectividad" para inquietar al Real Madrid, tanto conceder lo mínimo posible como hacer daño en las que puedas llegar. "Si llegas y no consigues marcar, te va a afectar. Tienes que hacer un partido perfecto, ser muy efectivo y tener la mentalidad defensiva de pensar 'aquí no pasa ni Dios' y que cuando no llegue uno, llegue otro", aportó.

De cara a la temporada, y vistos los recientes buenos resultados, cree que es bueno que la afición tenga algo de euforia. "Tenemos los pies en el suelo y la afición del Espanyol también, pero no es mala la euforia. Que la gente esté contenta y motivada con su equipo es bueno, es lo que tendría que ser. El año es duro y difícil para nosotros y para una gran cantidad de equipos. No creo que la gente esté en otra película, es consciente de lo que hay. Pero que la gente esté contenta es fundamental. Si los jugadores están a su nivel pueden hacer grandes cosas", aseguró.

En cuanto a la duda de si podrá contar para el duelo con el defensa Fernando Calero, sigue siendo duda. "Calero va a depender de hoy. Ayer hizo una parte con el grupo, hoy va a entrenar con el grupo y en función de ello mañana irá convocado o no. Si no, para el Villarreal estaría seguro", comentó.

"Soy una persona que no cree mucho en las rotaciones. Sacaremos el mejor once posible. El tipo de equipo que saquemos, que nos permita cambiar el partido sin tener que cambiar la alineación en la primera parte. Siempre lo hemos enfocado así y sacaremos el mejor once para poder ganar en Madrid", señaló sobre su once inicial.