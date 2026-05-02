Manolo González: "Es quizá el mejor día para que venga el Real Madrid"

Manolo Gonzalez, head coach of RCD Espanyol, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Levante UD at RCDE Stadium on April 27, 2026 in Cornella, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol de Barcelona, Manolo González, ha dicho que este domingo será "quizá el mejor día" para enfrentarse al Real Madrid, en referencia a su partido del RCDE Stadium durante la jornada 34 de LaLiga EA Sports, pero avisando de que los futbolistas merengues "son letales" a campo abierto.

"El vestuario está con fuerza, está con ganas de ganar de hacer un buen partido y de competir al máximo nivel como está haciendo aunque los resultados no acompañen. Y sobre todo de salir enchufado desde el inicio y saber que es un partido que será largo y que el rival es exigente, pero que creo que es quizá el mejor día para que venga el Madrid", dijo González este sábado en rueda de prensa.

"Ves que llevas una segunda vuelta donde has merecido más y la realidad de puntos es la que es. Lo que hemos hablado dentro del vestuarios es mirar hacia delante, no mirar ya hacia atrás porque no tiene ningún tipo de sentido. Mirar hacia el partido siguiente, empezando por mañana y por estar muy bien colocados, saber cuándo debemos presionar y saber cuándo no, y sobre todo no dejar correr al Madrid porque sabemos que ahí son letales", advirtió al respecto.

Luego el técnico periquito habló sobre la posible falta de tensión en el Real Madrid. "Yo hablo desde la experiencia de jugador mía, que no fue de Primera División, pero sí que he jugado partidos en los cuales 'a priori' no tenían los puntos trascendencia. Y, una vez entras a jugar, todo el mundo quiere ganar. No va a haber nadie aquí del Madrid que venga, y más con el club que es, a pasearse, ni mucho menos", subrayó.

"El partido será un partido duro. Sabemos que el año pasado fuimos capaces de ganar aquí cuando venían en el mejor momento. Pero repito, para eso tienes que estar muy metido en el partido y estar metido hasta el minuto 90 como pasó el año pasado aquí", recordó la temporada pasada.

Además, González auguró que "la afición va a estar siempre al lado del equipo". "El otro día es normal [que silbase] porque la afición esperaba la victoria y no fuimos capaces de ganar y encima acabamos con la situación de un lanzamiento al palo del rival. Pero sí que es verdad que, durante los 90 minutos hasta la expulsión que tuvimos, el Levante apenas nos llegó a portería. Las dos ocasiones que se dieron, se dieron en el minuto 90 y 96", analizó sobre su anterior compromiso liguero.

"El equipo, a nivel de números, de trabajo y demás, sí que hizo todo lo que pudo para ganar el partido. A partir de ahí, sí que es verdad que la segunda parte no fue buena y entiendo el cabreo de la afición. Pero sí que también estoy seguro que la afición mañana va a empujar", reiteró.

"En el tiempo que llevo entrenando, que es mucho tiempo, solo he cogido un equipo a mitad de temporada; bueno, no a mitad, al principio, en la jornada 7, que fue el Badalona en Segunda B. Y es complicado. Cuando tú un equipo lo coges, él incluso lo ha cogido mucho más adelante, es complicado", se refirió al técnico blanco, Álvaro Arbeloa.

"Coger un equipo cuando tú no has empezado de inicio con él no es fácil, aunque sean jugadores muy buenos, como son. Pero no es nada fácil, es una situación difícil y encima son equipos con historia, tanto el Espanyol como el Madrid, a diferente nivel, pero que te exigen dar lo mejor. Tú ya sabes que, el momento en que entrenas a esta serie de equipos, eso lo tienes que llevar, lo tienes que tener en cuenta porque sabes que el momento en que las cosas no vayan bien, pues lógicamente estás más expuesto que en otros lados", argumentó al respecto.

Igualmente admitió llevar meses con la alerta activada. "Nosotros la hemos tenido todo el año. Vemos todos los resultados, analizamos todos los resultados. ¿Qué ocurre? Que en el momento de la clasificación que estás durante una parte de la temporada y otra, miras unos resultados u otros. Por eso siempre miramos todos los equipos, porque, aparte que vemos los partidos y lógicamente sufrimos por lo que estamos viviendo, pues claro nos interesan que sean ciertos resultados u otros. A partir de ahí, el resultado que importa es el tuyo", apostilló.

"Cuando juegas contra el Madrid... nosotros pensamos que vamos a ganar. A partir de ahí, nosotros vamos a competir al máximo nivel. Sabiendo la dificultad del partido, sabiendo que la portería a cero es importante, sabiendo que tenemos que generar situaciones de gol para poder incomodarles... y ahí es el partido, no hay más", resumió.

"Hemos conseguido recuperar un poco la estabilidad defensiva ya en estos partidos; excepto el del Barça, que se decidió al final. Sí que es verdad que el equipo ha vuelto a recuperar desde el día del Betis hacia adelante la estabilidad defensiva bastante grande y lo que tenemos que intentar es en los últimos metros volver a tener esa pausa que habíamos tenido en la primera vuelta", explicó el entrenador periquito.

"Estado físico no es. Esto lo puedo demostrar con un papel, que no me he traído porque no he venido preparado para esto, pero os podría enseñar que el equipo fue el que más corrió de la jornada pasada. Entonces, el aspecto físico no es; el equipo corrió y trabajó. Lo que sí que hubo un momento que perdimos la estructura ofensiva, que después la recompusimos al final", aludió nuevamente a la anterior jornada.

Mientras, recalcó que el aspecto mental "se lleva trabajando toda la segunda vuelta". "Eso le pasa a los mejores equipos del mundo, no solo a nosotros. Hay momentos de partido o de situaciones de juego que no es fácil llevar el partido. Ayer hubo un partido con cierta tensión, el Girona-Mallorca, que te demuestra que en estos momentos hay momentos de partido que es mucho más importante estar estable a veces que arriesgar más de la cuenta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, saber gestionarlo y la suerte es que, por suerte o por desgracia, en los tres años que llevo aquí han sido situaciones de este tipo", describió.

Por último, le comentaron que un resultado bueno del Espanyol podría darle el título liguero al Barça. "Es lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás... El Barça, si gana o pierde, lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho y no por lo que hagamos nosotros", concluyó.