Manolo González seguirá una temporada en el Espanyol

Manolo Gonzalez, head coach of RCD Espanyol, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and RCD Espanyol at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on May 9, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol Manolo González continuará una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027, al frente del primer equipo, después de contribuir a la permanencia del equipo en LaLiga EA Sports, ha confirmado este martes el club.

"Es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza. Desde la primera vez que hablé con él, él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo. Es la persona idónea para seguir construyendo ese Espanyol que creo que todos deseamos", desveló Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' en la rueda de prensa de su presentación como nuevo director general deportivo de la entidad.

El preparador gallego, de 47 años, llegó a la entidad blanquiazul en el verano de 2023 para dirigir al filial. En marzo de 2024, sustituyó a Luis Miguel Ramis como entrenador del primer equipo llevando al RCD Espanyol al ascenso a LaLiga EA Sports en los 'Playoffs' de LaLiga Hypermotion ante el Real Oviedo.

En la campaña 2024-25, en su estreno en la máxima categoría del fútbol español, González dirigió al equipo para lograr la salvación en Primera División con un balance de 11 victorias, 9 empates y 18 derrotas, mientras que en la recién terminada temporada consiguió que el conjunto perico finalizase undécimo con 12 triunfos, 10 empates y 16 derrotas.