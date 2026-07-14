Manu Fajardo sigue como director deportivo del Betis hasta 2030

Archivo - Manuel Fajardo, Sport Director of Real Betis is seen during the Spanish league, La Liga Hypermotion, football match played between Cadiz FC and Real Zaragoza at Nuevo Mirandilla stadium on August 16, 2024, in Cadiz, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo del Real Betis, Manuel Fajardo, extendió su contrato con la entidad andaluza hasta 2030, después de que el equipo 'verdiblanco' llegara a la final de la Conference League en 2025 y lograra una plaza para la Liga de Campeones 2026-27, según ha comunicado el club este martes.

Fajardo, que fue secretario técnico hace dos años, y el Real Betis llegaron a un acuerdo para ampliar la vinculación del director deportivo hasta el 30 de junio de 2030, demostrando la entidad sevillana su confianza en el modelo de trabajo de la dirección deportiva con la que el equipo alcanzó la final de Conference en 2025 y se clasificó para la Champions esta temporada.

"Ha encabezado la gestión deportiva y la planificación de la plantilla, combinando la búsqueda de la máxima competitividad con una visión estratégica a medio y largo plazo orientada a consolidar un modelo de crecimiento sostenible", destacó el comunicado.

El director deportivo agradeció a todos los empleados del club, desde directivos hasta jugadores, que han formado parte del Real Betis durante este crecimiento en el que se ha conseguido "hitos muy importante para la entidad". "Se presenta un año muy ilusionante, vamos a volver a disfrutar de la Champions todos juntos, en familia y junto a nuestra afición", afirmó Fajardo en declaraciones publicadas por la entidad.

"Pero también estoy concienciado de que hay que seguir trabajando y dando el 200% en el día a día para que el Real Betis siempre esté a la altura de su afición", continuó un Fajardo que se siente "ilusionado, responsabilizado y muy agradecido".

Por su parte, el presidente del Real Betis, Ángel Haro, destacó la profesionalidad de Fajardo tras sellar el acuerdo. "Es un trabajador infatigable y bético. Estamos muy contentos porque no solo es buen profesional, sino que además siente los colores. Estamos encantados de estar con Fajardo, al menos hasta 2030, pero seguramente serán muchos más años", reconoció.