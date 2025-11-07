Manu González gana el primer asalto moral a Moreira en Portimao

Archivo - 18 GONZALEZ Manuel (spa), Liquid Moly Dynavolt Intact GP,Kalex Moto2, action during the 2025 Moto2 Motul Grand Prix of the Netherlands, Netherlands GP, on the TT Circuit Assen, from June 27 to 29, in Netherlands - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Manu González (Kalex) se llevó el primer asalto a nivel moral ante el brasileño Diogo Moreira (Kalex) al superarle este viernes con claridad en la 'Practice' de la categoría de Moto2 del Gran Premio de Portugal, penúltima cita del Campeonato del Mundo de Motociclismo.

El madrileño tiene once puntos de desventaja sobre el sudamericano en la pelea por el último título que hay en liza en esta temporada mundialista y su objetivo es romper su mala dinámica de resultados para llevar toda la emoción a la última carrera de la semana que viene en Cheste (Valencia).

De momento, en la primera toma de contacto, marcada por las complicadas condiciones por la fina lluvia sobre Portimao, González, que había sido superado por Moreira en la primera tanda de entrenamientos libres, fue mejor que su rival en la 'Practice', en la que fue el cuarto más rápido.

Sin embargo, aunque el piloto brasileño fue duodécimo, su mejor vuelta no estuvo demasiado lejos del madrileño, del que se quedó a menos de dos décimas, por lo que todo está todavía por decidir de cara a la importante calificación, que se espera sin agua.

El mejor registro del viernes fue para el español Arón Canet (Kalex), con un 1:41.210 de récord del trazado. Tras él, el británico Jake Dixon (Boscoscuro), que aún tiene opciones matemáticas como el belga Barry Baltus (Kalex), y el español Albert Arenas (Kalex), que anunció el jueves que dejaba el Mundial.

ÁLEX MÁRQUEZ MANDA EN UNA APRETADA 'PRACTICE' DE MOTOGP

Por otro lado, en la categoría de MotoGP, el piloto español Álex Márquez (Ducati) volvió a mostrarse como uno de los rivales a batir en el trazado portugués y dominó tanto por la mañana como en la tanda vespertina.

El de Cervera, ya subcampeón del mundo, fue el único de la parrilla en bajar del 1:38 y con un mejor tiempo de 1:37.974 terminó como el más rápido por delante de la Desmosedici oficial del italiano Francesco Bagnaia, que se quedó a escasas 30 milésimas.

El ajustado 'Top 3' del viernes lo completó el murciano Pedro Acosta (KTM), que se quedó también a menos de una décima del piloto del Gresini Racing, mientras que el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y el balear Joan Mir (Honda) también estuvieron cerca y auguran una bonita lucha.

Finalmente, en la categoría de Moto3, el mejor tiempo fue también para un español, David Almansa (Honda), que superó por 135 milésimas la japonés Taiyo Furusato (Honda), ganador de la última carrera, y por 239 a su compatriota Máximo Quiles (CFMoto).