Manuel Pellegrini: "Vitor Roque no entrenó porque su traspaso al Palmeiras parece finiquitado"

Manuel Pellegrini, head coach of Real Betis, looks on during the UEFA Europa Conference League 2024/25 League Knockout Play-off Second Leg match between Real Betis Balompie and KAA Gent at Benito Villamarin stadium on February 20, 2025 in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador chileno del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha confirmado este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado (18.30) frente al Real Madrid la marcha de Vitor Roque --cedido por el FC Barcelona-- al Palmeiras, asegurando que ya no ha entrenado hoy con el equipo porque su fichaje por el club brasileño está prácticamente hecho.

"Vitor Roque ya no entrenó hoy porque su traspaso al Palmeiras parece que está ya finiquitado. Ayer entrenó porque no se sabía todavía, pero hoy ya ha dejado de entrenar", aseguró Pellegrini, que no quiso dar más detalles sobre la marcha del jugador brasileño, que llegó en verano a Sevilla desde Barcelona.

"Se han ido 18 jugadores y no he comentado con ninguno de los 18 jugadores las razones por las cuales se van o no se van, así que no las voy a comentar con él tampoco", afirmó el técnico bético, que manifestó que con el brasileño "no ha pasado absolutamente nada".

Respecto al encuentro de LaLiga EA Sports que les enfrentará este sábado al Real Madrid (18.30), el chileno ha mostrado su confianza en sus jugadores. "Siempre he confiado en que el equipo puede dar la cara ante cualquiera, porque así lo ha demostrado en las últimas cinco temporadas", afirmó.

"Unos partidos mejores, otros peores, pero como siempre va a ser un equipo que va a tener la personalidad de tratar de ir a buscar el partido, de tratar de sumar tres puntos aquí en casa, que serían muy importantes. Es un rival muy complicado que tiene jugadores muy desequilibrantes, y que siempre busca también ganar, así que ojalá hagamos un partido muy completo", declaró.

Un encuentro en el que el veterano entrenador podrá contar con la brillante nueva incorporación Antony después de que el Comité de Competición le retirase la tarjeta roja que vio en el último encuentro de LaLiga EA Sports frente al Getafe, una decisión que considera "completamente justa" porque "no le toca".

"Si esa acción termina en gol, lo anulan. Porque en la jugada anterior va un jugador del Getafe y le va a dar en la cara a Antony para frenarlo en su carrera. Así que si se hubiera revisado (en el VAR), se hubieran saltado bastante de todos estos pasos conflictivos que quizás se han tomado. Pero viendo la imagen me parece absolutamente justo que no tenga una expulsión, porque no le toca", expresó.

Preguntado sobre el posible enfado del Real Madrid tras esta decisión del Comité de Competición, Pellegrini no ha querido dar ninguna declaración al respecto. "Lo que diga o haga el Real Madrid o el canal del Real Madrid no me corresponde a mí analizarlo, porque creo que ellos tendrán las razones para hacerlo", declaró.

"Cuando uno empieza a criticar a los árbitros por distintos motivos y cree que es la razón por la cual no gana, cuando ganas, tampoco tiene valor, porque otro puede reclamar de que tú no ganaste o ganaste por decisiones arbitrales", afirmó el técnico bético, que se mostró contrario a criticar a los árbitros.

Finalmente el técnico chileno confirmó las bajas de Abde y William Carvalho, aunque este último ya ha recibido el alta médica, pero no podrá estar disponible hasta después del parón de selecciones. Por otra parte, ratificó la vuelta de Pablo Fornals, quien podrá estar en el encuentro de este sábado frente al Real Madrid.